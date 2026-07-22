Incêndio destrói caminhões após fogo se alastrar em empresa na BR-414, em Anápolis

Até o momento, não há registro de feridos; causas oficiais ainda serão investigadas

Ao menos seis caminhões ficaram parcialmente danificados, enquanto outros seis conseguiram ser preservados durante a atuação dos bombeiros. (Foto: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no fim da tarde desta quarta-feira (22), às margens da BR-414, na região do Jardim Promissão, em Anápolis.

De acordo com apuração do Portal 6, as chamas começaram em uma área de vegetação e acabaram se espalhando até o pátio de uma empresa, onde diversos caminhões estavam estacionados.

Segundo informações obtidas pela reportagem, havia cerca de 12 veículos no local. Destes, seis foram parcialmente atingidos pelo fogo, enquanto outros seis conseguiram ser preservados durante a atuação das equipes de combate ao incêndio.

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Imagens registradas no local mostram uma intensa coluna de fumaça, que podia ser vista de diferentes pontos da cidade, além do trabalho dos bombeiros para impedir que as chamas se alastrassem ainda mais.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre pessoas feridas.

As causas do incêndio ainda deverão ser confirmadas oficialmente após a conclusão dos trabalhos do Corpo de Bombeiros.

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no fim da tarde desta quarta-feira (22), às margens da BR-414, na região do Jardim Promissão, em Anápolis. Leia mais em https://t.co/VbxMezE08x! pic.twitter.com/uOrQaJHoxl — Portal 6 (@portal6noticias) July 23, 2026

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