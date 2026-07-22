Lanche da tarde pronto em 5 minutos: receita de pão de alho com azeite para acompanhar o cafezinho e deixar a tarde mais gostosa
Combinação simples transforma o pão que está em casa em uma opção crocante, aromática e perfeita para os momentos de pausa
Nem sempre é preciso preparar uma receita elaborada para deixar o lanche da tarde mais saboroso. Com poucos ingredientes e uma frigideira, o pão que está guardado na cozinha pode ganhar uma nova textura e um aroma irresistível.
A receita combina alho, azeite e temperos simples. Depois de montadas, as fatias levam cerca de cinco minutos para dourar na frigideira.
O resultado é um pão crocante por fora, macio no centro e ideal para acompanhar o cafezinho.
Além de rápida, a preparação ajuda a aproveitar pães amanhecidos e pode ser adaptada conforme os ingredientes disponíveis.
Queijo, orégano, cheiro-verde e até uma pitada de pimenta podem deixar o lanche ainda mais especial.
Ingredientes
4 fatias de pão francês, baguete ou pão italiano;
2 dentes de alho;
3 colheres de sopa de azeite;
1 pitada de sal;
Pimenta-do-reino a gosto;
Orégano ou cheiro-verde a gosto;
Queijo ralado a gosto, se desejar.
Modo de preparo
- Descasque os dentes de alho e amasse bem até formar uma pasta.
- Coloque o alho em um recipiente e misture com o azeite, o sal, a pimenta e o orégano.
- Espalhe a mistura sobre um dos lados de cada fatia de pão.
- Aqueça uma frigideira em fogo baixo ou médio.
- Coloque as fatias com o lado temperado voltado para baixo.
- Deixe dourar por aproximadamente dois minutos.
- Vire os pães e mantenha na frigideira por mais dois ou três minutos.
- Caso utilize queijo ralado, coloque sobre as fatias, tampe a frigideira e espere derreter.
- Retire quando os pães estiverem dourados e sirva ainda quente.
É importante controlar o fogo para que o alho não queime, pois isso pode deixar a preparação amarga.
A receita também pode ser servida como entrada, acompanhamento de sopas ou aperitivo.
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