Misturar gengibre, limão e mel quando está gripado: para que serve e por que é recomendado

Ingredientes comuns da cozinha formam uma combinação reconfortante, mas seus efeitos e limites precisam ser compreendidos antes do consumo

(Foto: Reprodução/Magnific)

Nariz congestionado, garganta irritada, tosse e mal-estar costumam transformar atividades simples em tarefas cansativas. Nessas horas, muitas pessoas recorrem a uma mistura passada entre gerações e preparada com três ingredientes facilmente encontrados na cozinha.

Gengibre, limão e mel podem ser combinados em uma bebida morna para aliviar alguns desconfortos respiratórios.

No entanto, a receita funciona como cuidado complementar. Ela não elimina o vírus, não substitui medicamentos indicados por profissionais e não cura a gripe.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Para que serve a mistura

O principal efeito está relacionado ao conforto proporcionado pela bebida morna.

O líquido ajuda na hidratação, enquanto o calor pode reduzir temporariamente a sensação de garganta seca ou irritada.

O mel forma uma camada sobre a mucosa e pode amenizar a tosse, sobretudo durante a noite.

Revisões científicas encontraram evidências de que ele pode oferecer algum alívio da tosse aguda em crianças com mais de 1 ano, embora os resultados não signifiquem cura da infecção.

Já o limão acrescenta sabor e facilita o consumo de líquidos.

Apesar de possuir vitamina C, não há comprovação de que uma dose isolada da fruta seja capaz de interromper uma gripe já instalada.

O gengibre traz aroma, sabor levemente picante e sensação de aquecimento. A planta é mais estudada por sua possível ação contra náuseas.

As evidências para tratar gripe, resfriado ou tosse ainda são insuficientes, portanto não deve ser apresentada como antiviral ou medicamento.

Como preparar

Para fazer a bebida, aqueça cerca de 250 ml de água sem deixá-la excessivamente quente.

Depois, acrescente algumas rodelas finas de gengibre e aguarde de cinco a dez minutos.

Em seguida, adicione o suco de meio limão e uma colher de chá de mel. A bebida pode ser consumida morna, em pequenos goles.

O mel não deve ser colocado na água fervendo, principalmente para evitar queimaduras e preservar melhor o sabor.

Também é importante moderar a quantidade, já que o ingrediente contém açúcar.

Mistura não substitui tratamento

Popularmente, resfriados e outras infecções respiratórias também são chamados de gripe.

Porém, a influenza pode provocar febre alta, dores no corpo, cansaço intenso e complicações, especialmente em idosos, gestantes, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas.

Antivirais podem ser indicados em alguns casos e apresentam maior benefício quando iniciados precocemente.

Por isso, pessoas pertencentes a grupos de risco devem procurar orientação médica logo no começo dos sintomas.

Também é necessário buscar atendimento diante de falta de ar, dor ou pressão no peito, confusão, piora repentina, desidratação ou febre persistente.

A bebida caseira não deve atrasar uma avaliação profissional.

Cuidados antes de consumir

Mel nunca deve ser oferecido a crianças menores de 1 ano, devido ao risco de botulismo infantil. Pessoas com diabetes também precisam considerar o açúcar presente no ingrediente.

Gengibre em grandes quantidades pode causar azia e desconforto digestivo.

Quem utiliza anticoagulantes ou possui alguma condição de saúde deve conversar com um profissional antes de consumir preparações concentradas.

O limão, por sua vez, pode piorar refluxo ou irritar uma garganta muito sensível em algumas pessoas.

Assim, a receita deve ser ajustada conforme a tolerância individual.

Quando consumida com equilíbrio, a combinação pode trazer hidratação, conforto e alívio passageiro da tosse ou da irritação.

Seu papel, porém, continua sendo complementar: descansar, beber líquidos e acompanhar a evolução dos sintomas são medidas fundamentais durante a recuperação.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!