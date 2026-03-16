O chá de gengibre com cúrcuma que auxilia idosos no alívio da rigidez nas articulações
Bebida natural combina dois ingredientes conhecidos por propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a reduzir desconfortos nas articulações
Entre as bebidas naturais usadas no dia a dia para cuidar do corpo, o chá de gengibre com cúrcuma vem ganhando espaço, principalmente entre pessoas idosas.
A mistura reúne dois ingredientes conhecidos pelas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Por isso, muitas pessoas incluem a bebida na rotina para ajudar no bem-estar das articulações.
A informação foi divulgada em conteúdo publicado pela Super Rádio Tupi (Tupi FM), que apresentou os possíveis benefícios da bebida e explicou como preparar o chá em casa.
Além disso, por utilizar ingredientes simples e acessíveis, o preparo costuma ser fácil e rápido.
Por que gengibre e cúrcuma ajudam nas articulações
O gengibre e a cúrcuma possuem compostos naturais estudados por seus efeitos no organismo.
O gengibre contém gingerol, substância associada à ação anti-inflamatória e antioxidante. Por causa dessas propriedades, muitas pessoas utilizam o ingrediente em bebidas e receitas voltadas ao cuidado com a saúde.
A cúrcuma, conhecida também como açafrão-da-terra, possui curcumina, composto que pesquisadores analisam frequentemente por possíveis efeitos na redução de inflamações.
Assim, quando as pessoas combinam os dois ingredientes no chá, a bebida passa a integrar hábitos voltados ao alívio de desconfortos nas articulações, principalmente em momentos como o início da manhã.
Como preparar o chá de gengibre com cúrcuma
O preparo da bebida é simples e utiliza poucos ingredientes.
Ingredientes:
- 1 pedaço pequeno de gengibre fresco
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó ou um pedaço da raiz fresca
- 250 ml de água
- mel ou limão (opcional)
Modo de preparo:
Primeiro, coloque a água para ferver. Depois disso, adicione o gengibre fatiado e a cúrcuma.
Em seguida, mantenha a mistura no fogo por 5 a 10 minutos. Depois, desligue o fogo e deixe o chá descansar por alguns minutos.
Por fim, coe a bebida e, se desejar, acrescente mel ou limão para melhorar o sabor.
Bebida pode complementar cuidados com a saúde
O chá de gengibre com cúrcuma pode fazer parte de uma rotina de cuidados naturais. No entanto, ele não substitui tratamentos médicos.
Por isso, especialistas recomendam utilizar a bebida como complemento dentro de hábitos saudáveis. Além disso, manter alimentação equilibrada e acompanhamento médico continua sendo fundamental para a saúde das articulações.
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