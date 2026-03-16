O chá de gengibre com cúrcuma que auxilia idosos no alívio da rigidez nas articulações

Bebida natural combina dois ingredientes conhecidos por propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a reduzir desconfortos nas articulações

Gabriel Yuri Souto - 16 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Entre as bebidas naturais usadas no dia a dia para cuidar do corpo, o chá de gengibre com cúrcuma vem ganhando espaço, principalmente entre pessoas idosas.

A mistura reúne dois ingredientes conhecidos pelas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Por isso, muitas pessoas incluem a bebida na rotina para ajudar no bem-estar das articulações.

A informação foi divulgada em conteúdo publicado pela Super Rádio Tupi (Tupi FM), que apresentou os possíveis benefícios da bebida e explicou como preparar o chá em casa.

Além disso, por utilizar ingredientes simples e acessíveis, o preparo costuma ser fácil e rápido.

Por que gengibre e cúrcuma ajudam nas articulações

O gengibre e a cúrcuma possuem compostos naturais estudados por seus efeitos no organismo.

O gengibre contém gingerol, substância associada à ação anti-inflamatória e antioxidante. Por causa dessas propriedades, muitas pessoas utilizam o ingrediente em bebidas e receitas voltadas ao cuidado com a saúde.

A cúrcuma, conhecida também como açafrão-da-terra, possui curcumina, composto que pesquisadores analisam frequentemente por possíveis efeitos na redução de inflamações.

Assim, quando as pessoas combinam os dois ingredientes no chá, a bebida passa a integrar hábitos voltados ao alívio de desconfortos nas articulações, principalmente em momentos como o início da manhã.

Como preparar o chá de gengibre com cúrcuma

O preparo da bebida é simples e utiliza poucos ingredientes.

Ingredientes:

1 pedaço pequeno de gengibre fresco

1 colher de chá de cúrcuma em pó ou um pedaço da raiz fresca

250 ml de água

mel ou limão (opcional)

Modo de preparo:

Primeiro, coloque a água para ferver. Depois disso, adicione o gengibre fatiado e a cúrcuma.

Em seguida, mantenha a mistura no fogo por 5 a 10 minutos. Depois, desligue o fogo e deixe o chá descansar por alguns minutos.

Por fim, coe a bebida e, se desejar, acrescente mel ou limão para melhorar o sabor.

Bebida pode complementar cuidados com a saúde

O chá de gengibre com cúrcuma pode fazer parte de uma rotina de cuidados naturais. No entanto, ele não substitui tratamentos médicos.

Por isso, especialistas recomendam utilizar a bebida como complemento dentro de hábitos saudáveis. Além disso, manter alimentação equilibrada e acompanhamento médico continua sendo fundamental para a saúde das articulações.

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