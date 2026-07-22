Não é água quente, nem detergente: a melhor maneira de desengordurar a marmita de plástico, segundo faxineiras

Pasta de bicarbonato de sódio ajuda a soltar a camada oleosa, combater odores e limpar o recipiente sem riscar o plástico

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Depois de armazenar molhos, carnes ou alimentos fritos, a marmita de plástico pode continuar engordurada mesmo após a lavagem. Em alguns casos, o recipiente também fica com cheiro forte e uma película escorregadia nas laterais.

Uma alternativa utilizada na limpeza doméstica é aplicar uma pasta de bicarbonato de sódio. O ingrediente tem leve ação abrasiva e ajuda a desprender resíduos sem exigir o uso de esponjas agressivas.

Embora o título destaque que não se trata de água quente nem detergente, esses itens ainda podem fazer parte da lavagem convencional. O bicarbonato funciona principalmente como um reforço para recipientes nos quais a gordura ficou impregnada.

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Como usar o bicarbonato na marmita

Primeiro, retire os restos de comida com papel-toalha ou uma espátula de material macio. Evite jogar grandes quantidades de óleo na pia, pois a gordura pode se acumular na tubulação.

Em seguida, coloque duas colheres de sopa de bicarbonato dentro da marmita. Acrescente água aos poucos, apenas até formar uma pasta consistente.

Espalhe a mistura pelo fundo, pelas laterais e pela tampa. Depois, deixe agir por cerca de 20 a 30 minutos.

Por fim, esfregue delicadamente com o lado macio da esponja, enxágue bem e deixe o recipiente secar completamente antes de guardá-lo.

O bicarbonato é indicado para a limpeza de recipientes plásticos justamente por funcionar como um abrasivo suave, capaz de remover sujeiras sem riscar com facilidade.

Por que a técnica funciona

O bicarbonato de sódio é levemente alcalino. Por isso, pode ajudar a soltar resíduos oleosos e neutralizar parte dos odores deixados pelos alimentos.

Além disso, a textura dos pequenos cristais facilita a remoção mecânica da camada de gordura. Entretanto, não é necessário usar força excessiva.

Palha de aço, facas e esponjas muito ásperas podem criar riscos no plástico. Essas marcas dificultam a higienização e favorecem o acúmulo de resíduos ao longo do tempo.

Água muito quente pode piorar manchas

Colocar alimentos ainda quentes ou expor determinados recipientes a temperaturas elevadas pode favorecer a fixação de pigmentos e gordura, especialmente quando a marmita não foi fabricada para suportar calor intenso.

Molhos de tomate são um exemplo. O licopeno, pigmento responsável pela tonalidade avermelhada, adere com facilidade a superfícies plásticas e pode deixar manchas persistentes.

Por isso, o ideal é verificar as instruções do fabricante antes de usar água fervente, micro-ondas ou lava-louças.

Quando é melhor trocar a marmita

Caso o plástico esteja rachado, deformado, com cheiro que não desaparece ou muito riscado, a substituição costuma ser a alternativa mais segura.

Também é importante usar recipientes produzidos especificamente para armazenar alimentos e respeitar as orientações sobre congelamento e aquecimento. Nem todos os tipos de plástico suportam as mesmas temperaturas.

Assim, a pasta de bicarbonato pode facilitar a retirada da gordura impregnada. No entanto, a higienização final, o enxágue completo e a secagem continuam indispensáveis.

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