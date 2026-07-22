“Nem todo paciente que chega ao consultório precisa fazer uma bateria de exames”, diz o médico Cristiano Sarkis ao alertar que o excesso também pode causar danos à saúde

De acordo com o especialista, exames pedidos sem indicação podem gerar resultados inconclusivos, levar a novos procedimentos desnecessários e até causar o que a Medicina chama de iatrogenia

(Imagem: Captura de Tela/YouTube/Portal 6)

Mais exames nem sempre significam mais cuidado. Durante participação no podcast do Portal 6, o médico Cristiano Sarkis fez um alerta que costuma surpreender muitos pacientes: solicitar exames sem necessidade pode trazer riscos à saúde.

Segundo o especialista, existe um conceito conhecido como prevenção quaternária, que busca evitar danos causados por exames e tratamentos desnecessários.

“Nem todo paciente que chega ao consultório precisa fazer uma bateria de exames. Cada caso deve ser avaliado individualmente”, explicou.

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De acordo com Cristiano Sarkis, exames pedidos sem indicação podem gerar resultados inconclusivos, levar a novos procedimentos desnecessários e até causar o que a Medicina chama de iatrogenia — quando o próprio cuidado médico acaba provocando danos ao paciente

A entrevista foi transmitida ao vivo pelo Portal 6 no YouTube e abordou temas como medicina preventiva, rastreamento de doenças, inteligência artificial na saúde e os principais erros cometidos por quem acredita que fazer mais exames é sinônimo de prevenção.

O episódio completo está disponível no canal oficial do Portal 6 no YouTube.

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