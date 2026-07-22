O ingrediente que se coloca no feijão e faz toda a diferença no sabor, segundo o MasterChef

Um detalhe quase despercebido muda completamente qualquer preparo servido diariamente na mesa brasileira

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O feijão está entre os alimentos mais consumidos pelos brasileiros e faz parte da rotina de milhões de famílias. Apesar de parecer uma receita simples, pequenos ajustes no preparo podem transformar completamente o sabor do caldo.

Em competições gastronômicas como o MasterChef, cozinheiros costumam destacar que o equilíbrio entre os ingredientes e o momento certo de adicioná-los faz toda a diferença no resultado final.

Um dos ingredientes que mais chama a atenção dos chefs é a páprica defumada. Diferente da páprica doce tradicional, ela passa por um processo de defumação dos pimentões antes da moagem, adquirindo aroma intenso e um sabor levemente amadeirado.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Quando usada em pequenas quantidades, a especiaria acrescenta profundidade ao feijão sem esconder o gosto natural dos grãos.

Aroma marcante

A páprica defumada é normalmente adicionada durante o refogado de alho e cebola, etapa em que o calor ajuda a liberar seus compostos aromáticos.

O tempero combina especialmente com feijão carioca, feijão preto e feijão vermelho, além de harmonizar com ingredientes como folha de louro, cheiro-verde e pimenta-do-reino.

O resultado é um caldo mais encorpado, com aparência mais intensa e um perfume que lembra preparos feitos lentamente.

Veja como utilizar a páprica defumada no feijão:

Refogue alho e cebola em um fio de óleo ou azeite. Acrescente meia colher de chá de páprica defumada e misture rapidamente.

Adicione uma concha do caldo do feijão ao refogado. Despeje a mistura na panela e mexa bem e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos para incorporar os sabores. Finalize com cheiro-verde picado antes de servir.

Equilíbrio perfeito

Especialistas em gastronomia alertam que a páprica defumada deve ser usada com moderação para não dominar o sabor da receita.

Em pequenas doses, ela valoriza os demais ingredientes e oferece um toque sofisticado sem exigir mudanças no modo tradicional de preparo.

Essa técnica, bastante utilizada por cozinheiros profissionais, mostra que um simples tempero pode transformar o feijão do dia a dia em um prato mais aromático, equilibrado e cheio de personalidade.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!