Quando a carne moída entrar em promoção, faça isso e passe a economizar tempo e dinheiro, tendo refeições prontas por semanas

Uma técnica simples de congelamento evita que a carne forme blocos, facilita o preparo das refeições e ainda ajuda a aproveitar promoções do supermercado

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/piuecabelo)

Comprar alimentos em promoção é uma das formas mais eficientes de reduzir os gastos no supermercado.

No entanto, muitas pessoas deixam de aproveitar boas ofertas por receio de desperdiçar alimentos ou por falta de espaço e organização no congelador.

Nesse cenário, técnicas de congelamento ganharam espaço nas redes sociais por oferecerem mais praticidade no dia a dia.

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Entre elas, uma dica para conservar a carne moída vem chamando atenção.

O método promete evitar que o alimento congele em um único bloco, facilitando o preparo das refeições por várias semanas.

Técnica evita que a carne moída forme um bloco no congelador

O primeiro passo consiste em preparar normalmente a carne moída.

Para isso, aqueça uma panela com um fio de óleo e doure bem o alimento. Enquanto isso, vá soltando os pedaços com uma espátula até formar pequenos grãos.

Em seguida, acrescente os temperos de sua preferência. No vídeo, a receita leva cebola picada, alho, páprica, caldo de carne em pó, molho shoyu e pimenta-do-reino.

Depois, misture bem todos os ingredientes e cozinhe até eliminar completamente a umidade.

Na sequência, vem o principal diferencial da técnica. Em vez de guardar a carne diretamente em um recipiente, espalhe o alimento ainda quente sobre uma assadeira limpa e seca, formando uma camada fina.

Congelamento em etapas facilita o uso no dia a dia

Logo depois, leve a assadeira aberta ao freezer por aproximadamente uma hora.

Passado esse período, retire a carne e solte novamente os grãos com uma espátula. Em seguida, devolva a assadeira ao congelador.

Repita esse processo a cada hora. Ao final de aproximadamente três horas, os grãos estarão congelados individualmente. Assim, a carne não formará um bloco único.

Com isso, será possível retirar apenas a quantidade necessária para cada refeição. Além disso, a técnica ajuda a evitar desperdícios.

Da mesma forma, facilita o aproveitamento de promoções no supermercado. Consequentemente, você economiza tempo durante a semana.

Entre as principais vantagens do método estão:

retirar apenas a quantidade desejada;

evitar desperdícios;

aproveitar promoções para comprar maiores quantidades;

ganhar praticidade no preparo das refeições.

Depois que a carne estiver totalmente congelada, transfira tudo para um recipiente com tampa. Em seguida, mantenha o pote no freezer até o momento do consumo.

Quando precisar utilizar, retire apenas a porção desejada com uma colher. Depois, aqueça a carne no micro-ondas por cerca de um minuto ou diretamente em uma panela.

Por fim, personalize a receita como preferir. Você pode acrescentar cheiro-verde, milho, azeitona ou requeijão.

Além disso, a carne combina com molhos, massas, recheios e sanduíches. Dessa forma, fica ainda mais fácil preparar refeições rápidas sem abrir mão da praticidade.

Confira mais no post abaixo!

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