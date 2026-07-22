Vídeo emociona ao mostrar luta de comerciante para sustentar filha autista em Goiânia

Após o relato, moradores passaram a incentivar visitas ao comércio como forma de apoio ao empreendedor.

(Foto: Reprodução/Instagram/@jonasfurttado)

Uma história de superação e esperança tem emocionado milhares de pessoas nas redes sociais. O proprietário do Supremo Vitaminas, Michel, recebeu uma onda de apoio após o influenciador Jonas Furtado visitar o estabelecimento, localizado no Jardim América, em Goiânia, e compartilhar o drama vivido pelo empresário.

O vídeo começou após Jonas receber uma mensagem de uma amiga do comerciante relatando que Michel enfrentava dificuldades financeiras e estaria emocionalmente abalado.

Ao chegar de surpresa ao local, o influenciador encontrou o estabelecimento praticamente vazio e foi recebido com um abraço emocionado do empresário.

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Durante a conversa, Michel revelou que chegou a pensar em desistir diante das dificuldades.

“Aqui está o motivo do qual eu não desisto ainda.”

Na sequência, ele mostrou uma foto da filha Helena, que é autista.

“Eu não estou pedindo ajuda para mim. É para conseguir dar uma qualidade de vida para ela.”

O relato comoveu Jonas Furtado, que imediatamente fez um apelo aos seguidores.

“Vamos ajudar o Michel. Vamos compartilhar esse vídeo para que essa família volte a sonhar.”

A publicação rapidamente ganhou repercussão e passou a mobilizar moradores da capital, que começaram a divulgar o endereço do comércio e incentivar visitas ao local.

O Supremo Vitaminas funciona na Avenida C-171, nº 964, no Jardim América, ao lado da It’s Fit Academia. O estabelecimento serve almoço, lanches, vitaminas, sucos naturais, panquecas e omeletes.

A mobilização rapidamente ganhou força nas redes sociais, com centenas de internautas incentivando visitas ao local e reforçando a importância de apoiar pequenos empreendedores.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jonas Furtado (@jonasfurttado)

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