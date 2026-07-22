Vídeo: ladrão aproveita descuido de entregadores para furtar celulares de caminhão em Anápolis

Suspeito que passava em frente a uma loja aproveitou a ausência da equipe para furtar os aparelhos

Cena mostra momento em que suspeito vigia o local antes de furtas os celulares (Imagem: Captura de tela/Reprodução)

Um caso de furto de celulares no setor Central de Anápolis chamou atenção na manhã desta quarta-feira (22).

Um criminoso que passava ‘despretensiosamente’ pela Rua 15 de Dezembro aproveitou um momento de desatenção de um entregador para furtar dois aparelhos de dentro do caminhão que ele dirigia.

Conforme apurado pelo Portal 6, o crime aconteceu enquanto a equipe de uma indústria de colchões descarregava a entrega em uma loja da região.

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Um caso de furto de celulares no setor Central de Anápolis chamou atenção na manhã desta quarta-feira (22). Um criminoso que passava ‘despretensiosamente’ pela Rua 15 de Dezembro aproveitou um momento de desatenção de um entregador para furtar dois aparelhos de dentro do… pic.twitter.com/z8udYn9Mx8 — Portal 6 (@portal6noticias) July 22, 2026

O motorista e um colega haviam estacionado o veículo em frente ao estabelecimento. Eles desceram para entrar na loja, mas deixaram os celulares no caminhão, com as janelas abertas.

Nesse momento, um suspeito que passava em frente à loja aproveitou a ausência da equipe para furtar os aparelhos. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o sujeito olha ao redor, se certificando que não seria pego no flagra, antes de furtar.

Ao retornar ao caminhão, os trabalhadores perceberam que os dois celulares haviam desaparecido. Os aparelhos levados são um iPhone 14 e um Redmi Note 13.

Na sequência, a equipe voltou à loja e verificou as imagens do sistema de monitoramento. As gravações registraram a ação do suspeito durante o furto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência. O caso deverá ser investigado para identificar o autor e tentar recuperar os celulares furtados.

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