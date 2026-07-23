A psicologia afirma que pessoas que não gostam de comemorar o aniversário nem sempre são antissociais, mas podem se sentir desconfortáveis com a obrigação de parecer felizes

Data pode despertar comparações, lembranças difíceis e cobranças emocionais, mesmo quando a pessoa valoriza o carinho de amigos e familiares

(Imagem: Ilustração)

Festas, mensagens, fotografias e homenagens fazem parte do aniversário de muitas pessoas. Para outras, porém, a aproximação da data provoca ansiedade, tristeza ou vontade de passar o dia longe das atenções.

Esse comportamento nem sempre representa frieza, ingratitude ou dificuldade de convivência. Em muitos casos, o desconforto surge porque a pessoa sente que precisa demonstrar uma felicidade que não aparece de forma espontânea naquele momento.

Aniversário pode provocar uma avaliação da própria vida

A data costuma funcionar como um marco da passagem do tempo. Por isso, pode levar a pessoa a analisar conquistas, relacionamentos, escolhas profissionais e planos que ainda não foram realizados.

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Quando a realidade parece distante das expectativas criadas anteriormente, podem surgir frustração, sensação de atraso e comparação com amigos ou familiares.

O envelhecimento também pesa para algumas pessoas. Em vez de representar apenas uma celebração, o aniversário pode lembrar oportunidades perdidas, mudanças no corpo ou a chegada de uma nova fase da vida.

Pressão para parecer feliz aumenta o incômodo

Existe ainda uma espécie de roteiro social associado à comemoração. Espera-se que o aniversariante responda mensagens, aceite convites, sorria para fotografias e demonstre entusiasmo durante todo o dia.

Para alguém emocionalmente cansado, cumprir essas expectativas pode parecer uma obrigação. Dessa forma, até manifestações sinceras de carinho podem gerar desconforto quando vêm acompanhadas de cobranças por uma reação específica.

As redes sociais também intensificam a comparação. Festas numerosas, declarações públicas e homenagens podem transmitir a impressão de que o valor da data depende da quantidade de mensagens ou da repercussão alcançada.

O que é o chamado “birthday blues”

A expressão inglesa “birthday blues” é usada popularmente para descrever sentimentos de tristeza, melancolia ou desânimo que aparecem perto do aniversário.

A experiência pode envolver solidão, medo de envelhecer, lembranças negativas, expectativas frustradas e a sensação de estar ficando para trás.

Além disso, aniversários anteriores marcados por perdas, conflitos familiares ou decepções podem tornar a data emocionalmente sensível nos anos seguintes.

Respeitar também é uma forma de demonstrar carinho

Nem todas as pessoas desejam uma festa, uma surpresa ou uma homenagem pública. Algumas preferem receber uma mensagem discreta, encontrar poucos amigos ou simplesmente manter a rotina.

Por isso, o mais adequado é perguntar como o aniversariante deseja passar o dia. Insistir em comemorações, fotografias ou publicações pode transformar uma demonstração de afeto em fonte de pressão.

Não gostar de celebrar o aniversário também não significa rejeitar quem se importa. Em alguns casos, o melhor presente é permitir que a pessoa atravesse a data sem precisar representar uma alegria que não está sentindo.

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