A roupa de cama não deve ser trocada a cada 15 dias, nem todo mês: este é o tempo ideal para não prejudicar a saúde, segundo lavanderias

Lençóis e fronhas acumulam suor, oleosidade, células da pele e alérgenos, por isso precisam entrar na rotina de lavagem com maior frequência

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Mesmo quando continuam cheirosos e parecem limpos, lençóis e fronhas acumulam resíduos deixados pelo corpo durante as horas de sono.

Suor, oleosidade, fios de cabelo, poeira e células mortas da pele ficam presos entre as fibras sem que sejam percebidos facilmente.

Por isso, esperar 15 dias ou até um mês para trocar a roupa de cama pode aumentar a presença de ácaros, odores e substâncias capazes de agravar alergias.

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Segundo profissionais de lavanderias, o intervalo mais indicado para a maioria das pessoas é de uma semana.

Por que trocar a roupa de cama toda semana

Durante a noite, o corpo libera suor e oleosidade. Além disso, restos de cosméticos, poeira e pólen podem se acumular nos tecidos.

Esse acúmulo favorece a presença de ácaros e pode piorar quadros de rinite, asma, alergias respiratórias e irritações na pele.

Por isso, trocar e lavar lençóis e fronhas semanalmente ajuda a manter a cama mais limpa e reduz o contato com esses resíduos.

Algumas pessoas precisam trocar antes

Uma semana funciona como referência geral, mas algumas rotinas exigem um intervalo menor.

Quem transpira muito, dorme com animais, costuma comer na cama ou está doente pode precisar trocar as peças a cada três ou quatro dias.

Já as fronhas merecem atenção especial porque permanecem em contato direto com o rosto e o cabelo. Pessoas com pele oleosa ou acne podem trocá-las com maior frequência.

Como lavar sem estragar os tecidos

Antes da lavagem, confira a etiqueta para escolher a temperatura da água e o ciclo adequados.

Use a quantidade indicada de sabão, evite excesso de amaciante e deixe as peças secarem completamente antes de colocá-las novamente na cama.

Cobertores, edredons e travesseiros podem seguir intervalos maiores, pois não mantêm o mesmo contato direto com o corpo durante toda a noite.

Assim, trocar lençóis e fronhas uma vez por semana é a recomendação mais indicada para a maioria das casas, embora algumas pessoas precisem reduzir esse intervalo.

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