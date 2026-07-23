Adeus, armários planejados em MDF: nova opção pode molhar, não estufa, dura a vida toda e vira tendência nas cozinhas brasileiras em 2026, segundo arquitetos

Mais resistente à água e à umidade, a nova alternativa promete unir durabilidade, praticidade e um visual sofisticado para as cozinhas

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/maos_do_pedreiro)

Os móveis planejados de MDF dominaram as cozinhas brasileiras por muitos anos.

No entanto, uma nova tendência vem ganhando força entre arquitetos e profissionais da construção civil. A proposta aposta em materiais mais resistentes à água, ao calor e ao desgaste do dia a dia.

Além disso, a novidade chama atenção pela durabilidade e pela facilidade de limpeza. Por isso, os armários estruturados em alumínio e revestidos com porcelanato começam a aparecer em projetos de alto padrão e, aos poucos, conquistam espaço em outras residências.

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Como funcionam os armários de porcelanato?

Conhecidos como móveis de porcelanateria, eles utilizam uma estrutura de alumínio no lugar da madeira.

Em seguida, placas de porcelanato revestem prateleiras, divisórias, tampos e até as portas dos armários.

Além disso, muitos projetos recebem portas de vidro, iluminação em LED e acabamento em meia-esquadria, criando uma aparência contínua e sofisticada.

A estrutura costuma reunir:

perfis de alumínio;

placas de porcelanato;

portas de vidro ou porcelanato;

trilhos deslizantes;

colas e selantes de alta resistência.

Por que essa opção vem ganhando espaço?

A principal vantagem está na resistência à umidade. Diferentemente do MDF, o porcelanato não estufa quando entra em contato com a água.

Além disso, o material apresenta baixa absorção de água. Assim, reduz o risco de mofo, fungos e cupins.

Ao mesmo tempo, suporta bem o calor e não mancha facilmente com gordura, café, vinho ou molho de tomate.

Entre os principais benefícios estão:

pode ser lavado com água e detergente;

não estufa nem descasca;

resiste ao mofo e aos cupins;

suporta altas temperaturas;

oferece longa vida útil;

cria um acabamento moderno e integrado.

Há desvantagens?

Apesar das vantagens, alguns pontos exigem atenção. Por exemplo, impactos fortes nas quinas podem lascar o porcelanato.

Além disso, a instalação depende de mão de obra especializada, já que os cortes exigem bastante precisão.

Outro ponto importante é o custo inicial, que costuma ser superior ao de móveis planejados em MDF.

Mesmo assim, muitos profissionais consideram o investimento vantajoso para cozinhas, áreas gourmet e casas de praia.

Isso porque a resistência à água e a durabilidade acabam compensando o valor mais elevado ao longo dos anos.

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