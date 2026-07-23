Adeus, frestas e portas barulhentas: material barato e fácil de instalar melhora o isolamento acústico, bloqueia a entrada de vento e amortece as batidas, segundo técnicos

Pequeno ajuste no batente pode aumentar o conforto dos ambientes e corrigir incômodos comuns sem exigir reforma ou troca da porta

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Portas que deixam o vento passar, batem com força ou permitem que qualquer conversa seja ouvida no cômodo ao lado podem dar a impressão de que precisam ser substituídas. Na prática, porém, um detalhe simples e quase invisível pode reduzir boa parte desses incômodos.

A solução é a borracha de vedação para portas, instalada nas laterais e na parte superior do batente.

Barata e fácil de encontrar, a peça preenche pequenas frestas, diminui a passagem de ar e suaviza o contato entre a folha e o marco.

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Vedação melhora o conforto

Quando a porta fecha sem encostar completamente no batente, as frestas facilitam a passagem do som entre os ambientes.

A borracha cria uma barreira adicional e ajuda a abafar ruídos, embora não transforme uma porta comum em um modelo totalmente acústico.

O material também reduz correntes de ar, poeira e até a entrada de pequenos insetos pelas laterais.

Além disso, funciona como amortecedor, evitando o impacto seco e o barulho provocado quando a porta bate.

Como instalar sem dificuldade

Há modelos autoadesivos vendidos em rolos, encontrados em diferentes espessuras e formatos.

Antes da compra, é importante medir a fresta para escolher uma borracha que vede o espaço sem impedir o fechamento.

A instalação pode ser feita em poucos passos:

Limpe o batente e retire poeira, gordura ou umidade;

meça as laterais e a parte superior da porta;

corte as tiras no tamanho necessário;

retire a proteção do adesivo;

cole a borracha no ponto em que a porta encosta;

feche a porta e verifique se não ficou apertada.

Quando existe espaço embaixo da porta, também é possível instalar uma veda-porta adesiva ou uma peça com escova.

Assim, o ambiente fica mais protegido sem quebra-quebra, troca de esquadria ou serviço de marcenaria.

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