Anápolis recebe pela primeira vez etapa da Fórmula 200 com entrada gratuita

Competição inédita na cidade contará com 17 pilotos, arquibancadas cobertas e transmissão ao vivo pela internet

A expectativa da organização é reunir cerca de 10 mil pessoas durante os dois dias de programação na cidade. (Foto: Divulgação)

Pela primeira vez, Anápolis vai receber uma etapa da Fórmula 200, considerada um dos maiores campeonatos de automobilismo realizados em circuitos de rua no Brasil. Com entrada gratuita, o evento começa nesta sexta-feira (24) e integra o calendário de comemorações pelos 119 anos da cidade.

A competição será realizada na sexta-feira e no sábado (25), a partir das 19h, na Avenida Presidente José Sarney, no Setor Sul Jamil Miguel.

Com arquibancadas cobertas, o público poderá acompanhar de perto os treinos livres, as corridas e as manobras radicais da Giroshow Car. A programação também terá animação dos locutores Agrodoidos e entrega de troféus aos competidores.

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Para quem não puder comparecer presencialmente, as atividades serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Fórmula 200 no YouTube.

A passagem por Anápolis representa a terceira etapa da temporada de 2026, que já percorreu outras cidades goianas, como Valparaíso de Goiás e Uruana. Ao todo, 17 pilotos estão confirmados na disputa.

A expectativa da organização é reunir cerca de 10 mil pessoas durante os dois dias de programação na cidade.

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