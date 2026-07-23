Anápolis recebe pela primeira vez etapa da Fórmula 200 com entrada gratuita
Competição inédita na cidade contará com 17 pilotos, arquibancadas cobertas e transmissão ao vivo pela internet
Pela primeira vez, Anápolis vai receber uma etapa da Fórmula 200, considerada um dos maiores campeonatos de automobilismo realizados em circuitos de rua no Brasil. Com entrada gratuita, o evento começa nesta sexta-feira (24) e integra o calendário de comemorações pelos 119 anos da cidade.
A competição será realizada na sexta-feira e no sábado (25), a partir das 19h, na Avenida Presidente José Sarney, no Setor Sul Jamil Miguel.
Com arquibancadas cobertas, o público poderá acompanhar de perto os treinos livres, as corridas e as manobras radicais da Giroshow Car. A programação também terá animação dos locutores Agrodoidos e entrega de troféus aos competidores.
Para quem não puder comparecer presencialmente, as atividades serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Fórmula 200 no YouTube.
A passagem por Anápolis representa a terceira etapa da temporada de 2026, que já percorreu outras cidades goianas, como Valparaíso de Goiás e Uruana. Ao todo, 17 pilotos estão confirmados na disputa.
A expectativa da organização é reunir cerca de 10 mil pessoas durante os dois dias de programação na cidade.
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