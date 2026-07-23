Anápolis registra a sexta menor taxa de homicídios entre cidades do Centro-Oeste
Goiânia e Aparecida também aparecem entre os destaques do levantamento, enquanto Goiás ocupa a segunda colocação regional nos indicadores de violência
Anápolis está entre os municípios goianos com os menores índices de mortes violentas intencionais entre as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. O dado faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, divulgado nesta quinta-feira (23) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
Segundo o levantamento, a cidade registrou taxa de 13,3 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes em 2025.
Entre os municípios goianos presentes no ranking nacional, apenas Caldas Novas (9,4), Jataí (10,7), Goiânia (11,4) e Aparecida de Goiânia (12,9) apresentaram índices menores.
Na sequência aparecem Formosa (14), Senador Canedo (14,9), Itumbiara (15), Trindade (16,3), Águas Lindas de Goiás (17,5), Rio Verde (18,2), Valparaíso de Goiás (21,1), Planaltina (22,3), Novo Gama (24,1) e Luziânia (27,1).
Além do desempenho das cidades, Goiás também aparece entre os estados com menores índices de violência letal do país.
Em 2025, a taxa estadual foi de 16,5 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, a segunda menor do Centro-Oeste, atrás apenas do Distrito Federal (9,6). No cenário nacional, o estado ocupa a sétima colocação entre as menores taxas brasileiras.
Enquanto Goiás mantém indicadores abaixo da média nacional, o levantamento mostra uma realidade oposta em outras regiões.
As dez cidades com maiores taxas de mortes violentas intencionais do país estão concentradas no Nordeste, sendo cinco delas na Bahia, três no Ceará, uma em Pernambuco e outra na Paraíba.
Maranguape (CE) lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo, com taxa de 100,3 mortes violentas por 100 mil habitantes. Na sequência aparecem Eunápolis (BA), Maracanaú (CE), Porto Seguro (BA) e Simões Filho (BA).
O Anuário considera como mortes violentas intencionais os homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e as mortes decorrentes de intervenção policial.
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