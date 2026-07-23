Aos 19 anos, jovem cria remédio contra vírus a partir de uma planta e leva prêmio de mais de R$ 500 mil para casa na maior feira de ciências do mundo

Entenda como uma atitude persistente gerou um reconhecimento financeiro fantástico

( Foto: Reprodução / Chris Ayers/Society for Science)

Uma descoberta surpreendente feita por um estudante de apenas 19 anos promete revolucionar o mercado da medicina internacional e baratear o custo de tratamentos de saúde.

O jovem cientista eslovaco Adam Kovalčík conquistou o prêmio principal da 75ª Feira Internacional de Ciência e Engenharia da Regeneron (ISEF 2025), realizada na cidade de Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos.

A competição é reconhecida globalmente como o maior evento pré-universitário voltado para as áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, reunindo quase 1.700 talentos de mais de 60 países.

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O reconhecimento histórico rendeu ao rapaz uma quantia superior a 500 mil reais, pelo desenvolvimento de um método inovador focado no combate a infecções virais.

Adam conseguiu criar uma técnica muito mais rápida e eficiente para produzir o galidesivir, um medicamento antiviral experimental que impede os vírus de copiarem genes dentro do corpo humano.

O grande diferencial do projeto foi a utilização de resíduos da palha de milho, uma matéria-prima vegetal barata e abundante, servindo como base para a fabricação do composto químico.

Produção em larga escala

Graças ao estudo do jovem, o processo químico necessário para a fabricação da substância caiu de 15 para apenas 10 etapas fundamentais.

Essa mudança prática permitiu fabricar quase o dobro do medicamento em um tempo muito menor se comparado aos métodos tradicionais da indústria.

Como resultado direto dessa eficiência, o valor estimado para produzir cada grama do remédio caiu drasticamente de 75 dólares para cerca de 12,50 dólares, facilitando o acesso para futuras pesquisas médicas.

Novas opções de tratamento

A partir desse mesmo processo simplificado com o vegetal, o estudante também desenvolveu um novo tipo de medicamento antiviral que pode demonstrar uma eficácia ainda maior nos testes.

A inovação recebeu elogios entusiasmados da organização do evento global, que distribuiu mais de 9 milhões de dólares em bolsas e prêmios na edição de 2025.

O feito do jovem traz uma nova esperança para o futuro da saúde pública, tornando tratamentos essenciais mais acessíveis para a população mundial.

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