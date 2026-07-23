Aos 19 anos, jovem cria remédio contra vírus a partir de uma planta e leva prêmio de mais de R$ 500 mil para casa na maior feira de ciências do mundo
Entenda como uma atitude persistente gerou um reconhecimento financeiro fantástico
Uma descoberta surpreendente feita por um estudante de apenas 19 anos promete revolucionar o mercado da medicina internacional e baratear o custo de tratamentos de saúde.
O jovem cientista eslovaco Adam Kovalčík conquistou o prêmio principal da 75ª Feira Internacional de Ciência e Engenharia da Regeneron (ISEF 2025), realizada na cidade de Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos.
A competição é reconhecida globalmente como o maior evento pré-universitário voltado para as áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, reunindo quase 1.700 talentos de mais de 60 países.
O reconhecimento histórico rendeu ao rapaz uma quantia superior a 500 mil reais, pelo desenvolvimento de um método inovador focado no combate a infecções virais.
Adam conseguiu criar uma técnica muito mais rápida e eficiente para produzir o galidesivir, um medicamento antiviral experimental que impede os vírus de copiarem genes dentro do corpo humano.
O grande diferencial do projeto foi a utilização de resíduos da palha de milho, uma matéria-prima vegetal barata e abundante, servindo como base para a fabricação do composto químico.
Produção em larga escala
Novas opções de tratamento
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