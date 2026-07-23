Colocar vinagre, detergente e canela em um balde para limpar a casa: para que serve e por que é recomendado para retirar o mau cheiro de casa

Combinação ajuda a remover a película de gordura do piso e deixa um aroma agradável, mas não deve ser aplicada em qualquer superfície

(Imagem: Ilustração)

O cheiro de peixe frito pode continuar na cozinha mesmo depois que panelas, pratos e fogão já foram lavados. Isso acontece porque pequenas partículas de gordura se espalham pelo ambiente e ficam depositadas no chão, nos móveis e em outras superfícies.

Uma mistura caseira de água, detergente neutro, vinagre branco e canela em pau pode ajudar na limpeza. O detergente atua sobre a sujeira gordurosa, enquanto o vinagre auxilia na remoção de alguns resíduos. Já a canela deixa um perfume mais agradável no ambiente.

Para que serve a mistura

A principal função da solução é limpar pisos laváveis que ficaram engordurados depois do preparo de frituras.

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Os agentes chamados surfactantes, presentes no detergente, ajudam a desprender a gordura da superfície para que ela seja carregada pela água. Portanto, é o detergente, e não o vinagre, que exerce o principal papel desengordurante.

O vinagre pode complementar a limpeza em determinadas superfícies. Entretanto, a canela não elimina quimicamente o odor de peixe. Seu aroma apenas ajuda a disfarçar o cheiro restante.

Como preparar e aplicar

Em um balde, coloque aproximadamente três litros de água, uma pequena quantidade de detergente neutro e até meia xícara de vinagre branco.

Depois, acrescente um ou dois pedaços de canela em pau. Para liberar mais aroma, eles podem ser previamente deixados em água morna por alguns minutos.

Molhe um pano ou esfregão na solução e torça bem antes de passar no chão. Em seguida, mantenha portas e janelas abertas para renovar o ar e acelerar a secagem.

Não é indicado exagerar no detergente, pois o excesso pode deixar o piso pegajoso ou escorregadio.

A receita não serve para todo tipo de piso

Antes da aplicação, é importante consultar as instruções do fabricante e testar a solução em uma área pequena e escondida.

O vinagre é ácido e pode danificar mármore, granito calcário e outras pedras naturais sensíveis. Além disso, pisos de madeira e laminados não devem ser encharcados, pois a umidade pode alcançar as juntas e causar deformações.

A mistura também não funciona como desinfetante comprovado. Quando houver necessidade de desinfecção, deve-se usar um produto regularizado e adequado à superfície, seguindo o rótulo.

Nunca misture vinagre com água sanitária

A receita não deve receber água sanitária, cloro ou outros produtos de limpeza.

A combinação de água sanitária com substâncias ácidas, como o vinagre, pode liberar gás cloro. A exposição provoca irritação nos olhos e nas vias respiratórias e pode causar lesões graves.

Assim, a solução pode ajudar a remover a gordura que mantém o cheiro preso ao piso. Porém, a ventilação da cozinha, a limpeza do fogão e a lavagem de tecidos próximos continuam sendo fundamentais para retirar o odor da casa.

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