Com base aliada de 10 partidos, Daniel Vilela terá o maior tempo de propaganda eleitoral em Goiás

Caso a negociação com o PDT avance e legenda declare apoio ao governador, o programa será ainda maior

Governador de Goiás, Daniel Vilela (Foto: Reprodução/Júnior Guimarães/Governo de Goiás)

Faltando pouco mais de um mês para o início da campanha eleitoral em rádios e TVs, os partidos e federações partidárias em Goiás avançam nos preparativos para a disputa pelo governo estadual.

Entre os postulantes, o governador Daniel Vilela (MDB) terá o maior tempo de divulgação nos meios de comunicação, graças a grande base aliada que soma, até o momento, 10 partidos políticos.

Em cada bloco de 10 minutos de propaganda eleitoral pelo Executivo Estadual, Daniel deverá ficar com uma fatiada de 4 minutos e 56 segundos.

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Caso a negociação com o PDT avance e legenda declare apoio ao governador, o programa chegaria a 5 minutos e 20 segundos, mais da metade do tempo destinado.

A duração prevista chega a ser nove vezes maior que o do pré-candidato em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB). Na estimativa atual, o tucano terá 34 segundos em cada bloco.

Na base bolsonarista, o senador Wilder Morais (PL) deverá dispor de 2 minutos e 1 segundo por bloco do programa eleitoral, enquanto o representante do governo Lula, o ex-deputado Luis Cesar Bueno (PT), deve contar com 2 minutos e 8 segundos.

Os blocos destinados aos candidatos ao governo estadual serão de 10 minutos, divulgados duas vezes ao dia durante as segundas, quartas e sextas-feiras, entre os dias 28 de agosto e 1° de outubro.

Para a definição do tempo de cada candidato, a Justiça Eleitoral leva em conta o número de deputados federais eleitos no pleito anterior.

Apoio político

Até o momento, se somam ao projeto de continuidade do governo Caiado-Daniel os partidos União Brasil, PSD, PP, Republicanos, Podemos, Avante, Mobiliza e a federação PRD/Solidariedade, além do próprio MDB.

O senador Wilder Morais conta com o apoio do PL e do Novo. Já Marconi Perillo, até o momento, deve disputar o pleito com o apoio da federação PSDB-Cidadania.

Luis Cesar Bueno une o bloco de esquerda em Goiás, com as federações PT/PCdoB/PV e Psol/Rede, além do PSB. O PDT, até o momento, não formalizou quem deve apoiar.

Tempo estimado de propaganda eleitoral para governador:

Se PDT formalizar apoio a Daniel Vilela

Daniel Vilela: 5 minutos e 20 segundos

Luis Cesar Bueno: 2 minutos e 8 segundos

Wilder Morais: 2 minutos e 1 segundo

Marconi Perillo: 34 segundos

Se PDT formalizar apoio a Marconi Perillo

Daniel Vilela: 4 minutos e 56 segundos

Luis Cesar Bueno: 2 minutos e 8 segundos

Wilder Morais: 2 minutos e 1 segundo

Marconi Perillo: 52 segundos

Se PDT formalizar apoio a Luis Cesar Bueno

Daniel Vilela: 4 minutos e 56 segundos

Luis Cesar Bueno: 2 minutos e 27 segundos

Wilder Morais: 2 minutos e 1 segundo

Marconi Perillo: 34 segundos

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