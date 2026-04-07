Paraná Pesquisas: Daniel Vilela lidera para o Governo de Goiás seguido de Marconi Perillo e Wilder Morais

Levantamento foi realizado presencialmente entre os dias 1º e 3 de abril

Lara Duarte - 07 de abril de 2026

Daniel Vilela, Marconi Perillo e Wilder Morais devem se enfrentar nas urnas em outubro. (Imagem: Reprodução)

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (07) pelo Paraná Pesquisas mostra que o governador Daniel Vilela (MDB) lidera a disputa pelo Governo de Goiás com 43,4% das intenções de voto no cenário estimulado. Marconi Perillo (PSDB) aparece em segundo lugar com 24,4%, enquanto Wilder Morais (PL) registra 11,5%.

Na sequência, Adriana Accorsi (PT) soma 9,2% das intenções de voto, enquanto Telêmaco Brandão (Novo) aparece com 0,3%. Entre os entrevistados, 6,3% disseram votar branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 5% não souberam ou não opinaram, conforme os dados do levantamento .

Em um segundo cenário, sem a presença de Marconi Perillo, Daniel Vilela amplia a vantagem e alcança 54% das intenções de voto. Wilder Morais aparece com 15,9%, seguido por Adriana Accorsi com 14,3%, enquanto Telêmaco Brandão registra 0,7%. Nesse cenário, 8,8% optam por branco, nulo ou nenhum, e 6,4% não souberam responder.

Já em um terceiro cenário, sem Adriana Accorsi e Telêmaco Brandão, Daniel Vilela marca 46,6%, seguido por Marconi Perillo com 26,9% e Wilder Morais com 11,6%. Luis Cesar Bueno aparece com 1,9%. Nesse recorte, 7,4% dos entrevistados indicam voto branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,5% não souberam ou não opinaram.

Encomendado pelo Jornal Opção, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO-09885/2026 e ouviu 1.310 eleitores em 60 municípios goianos entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança de 95%.

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