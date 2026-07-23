Indústria do Daia amplia operação em Anápolis com investimento de R$ 100 milhões

Projeto prevê modernização das linhas industriais, reorganização da estrutura fabril e aumento da eficiência operacional na produção de genéricos

Teuto pretende ampliar escala de produção, otimizar processos internos e reforçar o atendimento ao mercado nacional. (Foto: Divulgação)

A indústria farmacêutica de Anápolis receberá um novo impulso com a modernização da unidade do Laboratório Teuto, instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

A empresa garantiu um financiamento de R$ 100 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), valor que será destinado à ampliação da capacidade produtiva e à atualização tecnológica da fábrica.

O investimento contempla a aquisição de novos equipamentos, melhorias na infraestrutura industrial e adequações que prometem tornar a produção mais eficiente.

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O projeto também prevê reorganização do layout da unidade, integração de tecnologias aos sistemas já utilizados pela companhia e aperfeiçoamento da logística interna, envolvendo o fluxo de materiais e de colaboradores.

Entre as principais mudanças está a modernização das linhas de envase de colírios, além da instalação de equipamentos voltados às etapas de compressão e embalagem de comprimidos. A expectativa é aumentar a produtividade na fabricação de medicamentos genéricos, incluindo remédios para diabetes, hipertensão, inflamações, problemas gástricos, febre e tratamentos oftalmológicos.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o financiamento faz parte da estratégia de fortalecimento da indústria farmacêutica brasileira, incentivando investimentos capazes de ampliar a produção nacional de medicamentos e aumentar a competitividade do setor.

O presidente do Laboratório Teuto, Marcelo Leite Henriques, destacou que o aporte representa um passo importante para o crescimento da companhia e para a incorporação de novas tecnologias na unidade de Anápolis.

“Este aporte de R$ 100 milhões, realizado em parceria com o BNDES, fortalece nossa infraestrutura e amplia nossa capacidade de responder, com agilidade e escala, às necessidades da população brasileira com qualidade, viabilizando a implantação de novas tecnologias que impulsionam a modernização da indústria nacional, elevando os níveis de eficiência, qualidade e produtividade”, afirmou.

O Teuto figura atualmente entre as sete maiores fabricantes de medicamentos genéricos do Brasil, de acordo com o Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico 2024, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A companhia também integra o grupo das cinco maiores farmacêuticas do país, mantendo um portfólio com mais de 570 produtos e cerca de 3,8 mil apresentações.

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