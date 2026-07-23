Justiça Eleitoral manda Suender remover publicação contra Rubens Otoni

Vereador do PL é pré-candidato a deputado federal

Além de ordenar a exclusão do conteúdo, a decisão fixou multa que poderia chegar a R$ 100 mil em caso de descumprimento. (Foto: Divulgação)

A poucos dias do início oficial da campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral determinou que o vereador de Anápolis e pré-candidato a deputado federal Policial Federal Suender (PL) retire das redes sociais uma publicação feita contra o deputado federal Rubens Otoni (PT).

A decisão, obtida pelo Portal 6 nesta quinta-feira (23), foi proferida em caráter liminar pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).

A representação foi motivada por um card publicado no Instagram de Suender que associava Rubens Otoni a práticas e posicionamentos controversos, em uma comparação entre os dois pré-candidatos.

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Na ação, a defesa do petista alegou que a publicação configurava propaganda eleitoral antecipada negativa.

Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que havia elementos suficientes para conceder a liminar e determinar a remoção da publicação até o julgamento definitivo do processo.

Além de ordenar a exclusão do conteúdo, a decisão fixou multa que poderia chegar a R$ 100 mil em caso de descumprimento e autorizou que o Instagram retirasse a postagem do ar caso a ordem não fosse cumprida voluntariamente.

Posteriormente, a defesa de Suender informou à Justiça Eleitoral que a publicação já havia sido removida. No processo, o vereador também sustenta que o conteúdo representava apenas uma manifestação política e que não houve irregularidade na divulgação.

O caso segue em tramitação no TRE-GO. A decisão divulgada até o momento é liminar e o mérito da ação ainda será julgado pela Justiça Eleitoral.

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