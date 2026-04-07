Rubens Otoni reforça apoio ao Prospera Anápolis e destaca investimentos federais na cidade

Parlamentar apontou a inauguração da produção da CAOA Changan, com a presença de Lula, como prova do compromisso federal com a retomada do protagonismo econômico do município

Lara Duarte - 07 de abril de 2026

Deputado federal (à esquerda) foi recebido pela presidente da Câmara Municipal, Andreia Rezende (ao centro), juntamente com o vereador Professor Marcos (à direita) antes e demais parlamentares. (Foto: Allyne Laís)

O deputado federal Rubens Otoni (PT) visitou a Câmara Municipal de Anápolis nesta terça-feira (07) e reiterou publicamente o seu apoio ao projeto Prospera Anápolis. Durante o discurso no poder legislativo anapolino, o parlamentar destacou a importância da iniciativa para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da cidade.

O Prospera Anápolis funciona como um fórum permanente de diálogo e é liderado pela Câmara Municipal sob a presidência da vereadora Andreia Rezende (Avante).

A iniciativa une o Legislativo, o Fórum Empresarial e entidades representativas, como a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). O objetivo principal do grupo é criar planos de ação estruturados que retomem o protagonismo econômico do município no cenário estadual e nacional.

Além de apoiar o projeto municipal, Rubens Otoni defendeu que o Governo Federal já contribui ativamente com esse propósito por meio de políticas de desenvolvimento para as indústrias automobilística e farmacêutica.

O parlamentar relembrou que essa parceria começou em 2023 quando ele trouxe o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também liderava o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Posteriormente, a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a inauguração da linha de produção da CAOA Changan materializou essa iniciativa e comprovou o compromisso federal com o crescimento de Anápolis.

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