Mangueira amarela, laranja, azul ou preto: o que cada cor significa na construção civil

As cores dos conduítes não são apenas estéticas: cada uma possui uma função específica e ajuda a evitar problemas na instalação elétrica

(Imagem: Ilustração)

Quem já passou por uma obra certamente notou que os eletrodutos aparecem em diferentes cores. No entanto, essa diferença não existe apenas por estética.

Na prática, cada tonalidade identifica uma aplicação específica e facilita o trabalho dos profissionais.

Além disso, escolher o conduíte adequado aumenta a segurança da instalação. Da mesma forma, evita danos durante a execução da obra e simplifica futuras manutenções.

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Por isso, conhecer a função de cada cor ajuda a evitar erros antes mesmo da concretagem.

O que significa cada cor de eletroduto?

Cada modelo atende a uma necessidade diferente. Confira as principais aplicações:

Amarelo

Indicado para instalações em paredes de alvenaria;

Possui menor resistência à compressão;

Também pode ser utilizado em entreforros, desde que receba abraçadeiras próximas para evitar deformações.

Laranja

Indicado para lajes e contrapisos;

Resiste ao peso do concreto durante a concretagem;

Suporta a circulação de pessoas e equipamentos sem amassar.

Preto e azul também têm funções específicas

Além das cores mais comuns, outros eletrodutos organizam sistemas diferentes dentro da construção.

Assim, cada infraestrutura fica mais fácil de identificar.

Preto

Indicado para instalações de alarme, câmeras e comunicação;

Está disponível nas versões rígida e flexível;

Antes da compra, verifique a resistência do material. Dessa forma, você evita que o conduíte amasse e dificulte a passagem dos cabos.

Azul

Identifica circuitos e sistemas específicos;

Facilita a integração entre projetos elétricos;

Além disso, melhora a organização da infraestrutura da obra.

Em resumo, utilizar a cor correta do eletroduto facilita a instalação, reduz falhas e torna a manutenção mais simples.

Por isso, profissionais da construção costumam seguir essa identificação para aumentar a segurança e a eficiência de cada projeto.

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