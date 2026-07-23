Márcio Corrêa revela data para início das obras de revitalização do Parque da Matinha, em Anápolis

Segundo prefeito, ordem de serviço para o início dos trabalhos deve ser assinada nos próximos dias

Anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Corrêa, durante entrega do viaduto do Recanto do Sol (Imagens: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis e Reprodução)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou, na manhã desta quinta-feira (23), que as obras de revitalização do Parque da Matinha devem começar já na próxima semana, em Anápolis. A declaração ocorreu durante a inauguração do novo viaduto do Recanto do Sol.

A ordem de serviço para o início dos trabalhos deve ser assinada nos próximos dias e marcará a primeira etapa do projeto. De acordo com o prefeito, o objetivo será recuperar um dos espaços públicos mais tradicionais da cidade, mas que há anos tem sofrido com o abandono.

“Esse é um grande desejo da população e na próxima semana vamos iniciar as obras. Além de ser um espaço histórico na cidade de Anápolis, é uma riqueza ambiental que nós temos. Vamos poder reviver os tempos da década de 80 e 90 naquela região, e fazer com que essas novas gerações possam usufruir daquele espaço”, declarou o prefeito.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Além da recuperação do espaço, o projeto prevê a implantação e modernização de equipamentos públicos de lazer. A intenção, segundo Márcio, é oferecer opções de entretenimento para crianças, jovens e idosos.

Conforme noticiado pelo Portal 6 no mês junho, o projeto de revitalização envolve a recuperação da pista de caminhada, a construção de uma nova pista de skate, além da a instalação de playground e novos brinquedos para o público infantil.

Para manter a segurança da região, a área deverá ser cercada, com o estabelecimento de horários de funcionamento. A expectativa da gestão é entregar o parque completamente revitalizado em 2027.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!