Márcio Corrêa inaugura Viaduto do Recanto do Sol e projeta novas intervenções no trânsito de Anápolis

Cerimônia marca fim à espera de projeto prometido ainda na gestão de Roberto Naves, mas que passou por diversos problemas

Márcio Corrêa listou novas intervenções após entrega de Viaduto do Recanto do Sol. (Fotos: Matheus Araújo/Portal 6)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) inaugurou, na manhã quinta-feira (23), a entrega do Viaduto do Recanto do Sol, após sete anos de espera da população.

Em entrevista coletiva, o chefe do Executivo municipal destacou que a cerimônia marca um dia histórico para Anápolis, visto que a obra desafoga o trânsito na região Norte, interligando o bairro à Avenida Brasil Norte e aliviando o tráfego no entroncamento entre as BRs 153 e 414.

“São intervenções importantes, que unem a cidade, melhoram o fluxo de trânsito, permitindo que as pessoas possam passar mais tempo com as famílias, chegar mais cedo do trabalho. A gente tem buscado fazer isso de forma cirúrgica, ouvindo a equipe técnica e fazendo os estudos, simulações, para que a gente possa atender de forma eficiente a mobilidade em Anápolis”, salientou Márcio.

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O prefeito de Anápolis também ressaltou que foi necessário solucionar problemas crônicos em relação à obra, que foi anunciada em 2019, ainda no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), e previsão de entrega em 2024.

A construção em si começou em 2023, tendo em vista que foram identificados diversos problemas – como um impasse entre Prefeitura e Equatorial.

“Precisamos fazer compatibilizações, desapropriações, intervenções para dar continuidade na obra. E hoje ela sendo entregue aqui, uma obra que, sem dúvida, dará um desenvolvimento também para essa região. E a gente conseguir dar mais um passo para a melhoria da mobilidade em Anápolis”, destacou Márcio Corrêa.

Intervenções não param

Além da inauguração da obra, o chefe do Executivo Municipal afirmou também que, após a entrega do Viaduto do Recanto do Sol, o foco das próximas intervenções será no Trevo da Havan e no do DAIA.

“A gente tem feito gestão junto com as concessionárias, junto com a ANTT, para fazer intervenções nos trevos, nas avenidas, para que a gente consiga melhorar esse trânsito”, disse Márcio.

Por fim, o prefeito ressaltou que tem feito investimentos para melhorar o transporte coletivo de Anápolis e que, para 2027, está engatilhado um plano para ampliar a rede de ciclovias e transporte sustentável da cidade.

“A gente conseguirá assim atingir nossos objetivos, melhorando os pontos de colapso em várias regiões da cidade”, concluiu.

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