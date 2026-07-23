Não é de frango com Catupiry: a melhor coxinha é feita de massa de mandioca e recheio de carne-seca com requeijão
Combinação aposta em ingredientes brasileiros, textura delicada e recheio cremoso para renovar um dos salgados mais populares do país
Crocante por fora, macia por dentro e com um recheio que mistura intensidade e cremosidade. Uma versão diferente da tradicional coxinha vem chamando atenção ao trocar a farinha de trigo pela mandioca e deixar de lado o clássico frango com Catupiry.
A receita leva uma massa feita apenas com mandioca e um recheio generoso de carne-seca com requeijão cremoso.
Além de oferecer um sabor mais marcante, a combinação cria uma textura diferente da encontrada nas coxinhas convencionais. A mandioca deixa a massa mais macia e encorpada, enquanto o empanamento forma uma casquinha dourada durante a fritura.
A opção pode ser preparada para o lanche da tarde, festas ou até mesmo para vender, principalmente por fugir dos sabores mais tradicionais.
Ingredientes
Para a massa:
- Mandioca de boa qualidade;
- manteiga;
- queijo parmesão ralado;
- cheiro-verde;
- sal;
- temperos a gosto.
O recheio:
- Carne-seca cozida, dessalgada e desfiada;
- requeijão cremoso;
- cheiro-verde;
- temperos a gosto.
Para empanar e fritar:
- Ingredientes de sua preferência para empanar;
- óleo suficiente para a fritura.
Modo de preparo
- Cozinhe a mandioca com sal e temperos até ficar macia, mas sem desmanchar completamente.
- Retire os fios centrais e amasse bem até formar uma massa uniforme e sem pedaços.
- Acrescente a manteiga, o queijo parmesão e o cheiro-verde.
- Misture até obter uma massa firme, macia e fácil de modelar. Caso esteja muito úmida, espere esfriar antes de continuar.
- Em outra panela, refogue a carne-seca já cozida, dessalgada e desfiada.
- Finalize o recheio com cheiro-verde e ajuste os temperos. Evite deixá-lo muito úmido para não dificultar o fechamento das coxinhas.
- Separe porções da massa. Na receita apresentada, foram utilizados cerca de 130 gramas para cada coxinha.
- Abra a massa na palma da mão e coloque aproximadamente 50 gramas de carne-seca e 30 gramas de requeijão no centro.
- Feche com cuidado, apertando bem as bordas, e modele no formato tradicional de coxinha.
- Empane as unidades para proteger o recheio durante a fritura e formar uma casquinha crocante.
- Frite em óleo quente até que as coxinhas fiquem douradas por fora.
Como evitar que a coxinha abra durante a fritura
A massa de mandioca é mais delicada do que a preparada com farinha de trigo e pode demorar um pouco mais para ganhar cor.
Por isso, o empanamento é importante para reforçar a parte externa e impedir que o requeijão esquente demais e vaze antes de o salgado ficar pronto.
Também é necessário fechar bem a massa, sem deixar rachaduras, e evitar colocar uma quantidade exagerada de recheio.
Outro cuidado é fritar poucas unidades por vez. Além disso, quando muitas coxinhas entram juntas na panela, a temperatura do óleo cai e a massa pode absorver mais gordura ou começar a se desfazer.
Pode congelar?
As coxinhas podem ser congeladas antes da fritura. Para isso, coloque as unidades já empanadas em uma assadeira, deixando espaço entre elas, e leve ao congelador até ficarem firmes.
Depois, transfira os salgados para sacos ou potes bem fechados. Na hora de preparar, frite diretamente congelados, sem descongelar, para evitar que a massa fique mole ou perca o formato.
O resultado é uma coxinha com casquinha crocante, massa macia de mandioca e um recheio cremoso de carne-seca, ideal para quem busca um salgado diferente e cheio de sabor.
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