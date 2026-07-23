Não é na máquina, nem de molho no balde: a melhor maneira de higienizar o pano de prato, segundo faxineiras

Ferver o tecido por alguns minutos ajuda a remover gordura, resíduos e microrganismos antes da lavagem convencional

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Diversas Receitas da Deia)

O pano de prato entra em contato com louças, bancadas, mãos e utensílios ao longo do dia. Por isso, mesmo quando não parece muito sujo, pode acumular gordura, restos de alimentos e umidade entre as fibras.

Na hora da limpeza, muita gente coloca o tecido diretamente na máquina ou o deixa de molho por várias horas. No entanto, segundo faxineiras, existe uma etapa simples que pode facilitar a remoção da sujeira mais impregnada.

O método utiliza apenas água quente e alguns minutos de preparo antes da lavagem convencional.

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Trata-se de ferver o pano de prato, técnica que ajuda a soltar a gordura presa nas fibras e melhora a higienização do tecido.

Por que ferver o pano de prato

O calor da água ajuda a desprender resíduos de gordura, restos de comida e sujeiras que podem permanecer no tecido mesmo depois de uma lavagem comum.

Além disso, a alta temperatura contribui para reduzir a presença de microrganismos, principalmente em panos que permanecem úmidos por muito tempo.

Por isso, faxineiras costumam usar a fervura como uma etapa anterior à lavagem, principalmente quando o pano está encardido, engordurado ou com cheiro desagradável.

Como fazer da maneira correta

Separe uma panela exclusiva para a limpeza e coloque os panos dentro dela. Em seguida, cubra os tecidos com água e leve ao fogo.

Depois que a água começar a ferver, deixe os panos por aproximadamente 10 minutos.

Para ajudar na remoção da sujeira, também é possível acrescentar uma pequena quantidade de sabão neutro ou bicarbonato de sódio, desde que o tecido permita.

Após a fervura, espere a água esfriar antes de manusear os panos. Depois, faça a lavagem normalmente à mão ou na máquina para retirar os resíduos que se soltaram durante o aquecimento.

A máquina ainda deve ser usada

Apesar do título, a máquina de lavar não precisa ser eliminada da rotina.

A fervura funciona como uma preparação para panos muito sujos. Depois dela, a lavagem com água e sabão ajuda a remover por completo a gordura e os resíduos desprendidos das fibras.

Também é importante lavar os panos de prato separadamente de roupas íntimas, toalhas de banho e peças delicadas.

Cuidados antes de ferver

Antes de colocar qualquer pano na panela, verifique a etiqueta do fabricante. Alguns tecidos sintéticos, estampados ou com detalhes colados podem não suportar temperaturas elevadas.

Também evite adicionar água sanitária, alvejantes ou diferentes produtos químicos durante a fervura. A mistura com o calor pode liberar vapores irritantes e ainda danificar o tecido.

Depois da lavagem, deixe os panos secarem completamente em um local ventilado. Quando a etiqueta permitir, a secagem ao sol também ajuda a eliminar a umidade.

Quando trocar o pano de prato

Mesmo após a higienização, o pano de prato não deve permanecer vários dias em uso.

O ideal é substituí-lo diariamente ou sempre que estiver muito úmido, engordurado, com mau cheiro ou após entrar em contato com alimentos crus.

Assim, ferver o pano antes da lavagem pode facilitar a remoção da sujeira e melhorar a higienização. No entanto, a técnica não substitui a lavagem completa com sabão e deve ser usada apenas em tecidos compatíveis com água quente.

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