O caso da estudante de 19 anos que não lavava direito a garrafinha de água e o que aconteceu, segundo médico

Falta de cuidados com a garrafinha de água pode esconder microrganismos em peças que quase nunca são desmontadas

(Imagens: Reprodução/Redes Sociais)

Uma garrafinha reutilizável acompanhava a estudante norte-americana Kae Smith em todos os lugares. Durante meses, porém, a jovem de 19 anos higienizou apenas a parte mais visível do recipiente, sem perceber o que se acumulava na tampa.

Segundo o relato que viralizou nas redes sociais, a estudante passou a enfrentar resfriados recorrentes e acabou procurando atendimento de emergência. Ela afirmou ter recebido o diagnóstico de bronquite e, posteriormente, encontrou mofo no anel de borracha da garrafa.

O caso foi repercutido pelo médico Marcelo Schneider Goulart. Apesar da associação feita pela jovem, o relato isolado não comprova que o fungo tenha causado diretamente a doença.

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Umidade favorece contaminação

Garrafas fechadas e úmidas podem favorecer a formação de biofilme, uma camada aderente composta por microrganismos e resíduos. O problema tende a aparecer em roscas, canudos, válvulas e borrachas, locais que a água corrente dificilmente alcança.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos informa que o mofo pode irritar nariz, garganta e pulmões. Em pessoas sensíveis, a exposição também pode desencadear alergias ou crises de asma.

Como higienizar a garrafa

A recomendação é desmontar diariamente todas as peças laváveis e esfregá-las com detergente, água e uma escova própria. O Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA explica que a limpeza com sabão, água e fricção remove grande parte dos germes presentes nas superfícies.

Após o enxágue, as partes devem secar completamente antes da montagem. Produtos desinfetantes só devem ser usados conforme as orientações do fabricante da garrafa e do rótulo, pois concentração ou tempo inadequados podem danificar o material e deixar resíduos.

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