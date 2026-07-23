O erro comum na hora de pintar a parede de casa que faz a tinta descascar em poucos meses, segundo pintores

Preparação feita às pressas pode comprometer o acabamento e transformar uma reforma simples em gasto dobrado pouco tempo depois

(Foto: Reprodução)

A tinta pode ser de boa qualidade e a aplicação pode parecer perfeita nos primeiros dias. Mesmo assim, um erro cometido antes da primeira demão pode fazer a parede descascar em poucos meses.

Segundo pintores, o problema está em aplicar a tinta sobre uma superfície com poeira, sujeira ou partes soltas.

Essa camada impede que o produto grude diretamente na parede. Por isso, depois de algum tempo, a pintura começa a formar bolhas, rachaduras e placas que se soltam.

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O erro acontece antes da pintura

Muita gente passa a tinta diretamente sobre a parede porque acredita que o produto novo vai esconder as imperfeições.

No entanto, quando existem restos de tinta antiga, reboco esfarelando ou pó acumulado, a nova camada fica presa sobre uma base fraca.

Mesmo que o acabamento pareça uniforme no início, a aderência fica comprometida e o descascamento pode aparecer depois de alguns meses.

Como saber se a parede está pronta

Antes de pintar, passe a mão sobre a superfície. Caso os dedos fiquem cobertos por um pó branco, a parede ainda não está pronta para receber a tinta.

Nesse caso, os pintores recomendam raspar as partes soltas, lixar a área e retirar completamente o pó antes de começar.

Pintar sem fazer essa preparação é o erro que reduz a durabilidade do serviço, mesmo quando a pessoa utiliza uma tinta mais cara.

Umidade também compromete a pintura

O mesmo cuidado vale para paredes úmidas ou com infiltração. A tinta pode esconder a mancha temporariamente, mas não elimina a origem do problema.

Enquanto a umidade continuar presente, o revestimento poderá formar bolhas e se soltar novamente.

Por isso, antes de abrir a lata de tinta, confira se a parede está limpa, seca e firme. Esse cuidado simples pode evitar que todo o trabalho precise ser refeito poucos meses depois.

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