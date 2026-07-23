O erro comum na hora de pintar a parede de casa que faz a tinta descascar em poucos meses, segundo pintores
Preparação feita às pressas pode comprometer o acabamento e transformar uma reforma simples em gasto dobrado pouco tempo depois
A tinta pode ser de boa qualidade e a aplicação pode parecer perfeita nos primeiros dias. Mesmo assim, um erro cometido antes da primeira demão pode fazer a parede descascar em poucos meses.
Segundo pintores, o problema está em aplicar a tinta sobre uma superfície com poeira, sujeira ou partes soltas.
Essa camada impede que o produto grude diretamente na parede. Por isso, depois de algum tempo, a pintura começa a formar bolhas, rachaduras e placas que se soltam.
O erro acontece antes da pintura
Muita gente passa a tinta diretamente sobre a parede porque acredita que o produto novo vai esconder as imperfeições.
No entanto, quando existem restos de tinta antiga, reboco esfarelando ou pó acumulado, a nova camada fica presa sobre uma base fraca.
Mesmo que o acabamento pareça uniforme no início, a aderência fica comprometida e o descascamento pode aparecer depois de alguns meses.
Como saber se a parede está pronta
Antes de pintar, passe a mão sobre a superfície. Caso os dedos fiquem cobertos por um pó branco, a parede ainda não está pronta para receber a tinta.
Nesse caso, os pintores recomendam raspar as partes soltas, lixar a área e retirar completamente o pó antes de começar.
Pintar sem fazer essa preparação é o erro que reduz a durabilidade do serviço, mesmo quando a pessoa utiliza uma tinta mais cara.
Umidade também compromete a pintura
O mesmo cuidado vale para paredes úmidas ou com infiltração. A tinta pode esconder a mancha temporariamente, mas não elimina a origem do problema.
Enquanto a umidade continuar presente, o revestimento poderá formar bolhas e se soltar novamente.
Por isso, antes de abrir a lata de tinta, confira se a parede está limpa, seca e firme. Esse cuidado simples pode evitar que todo o trabalho precise ser refeito poucos meses depois.
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