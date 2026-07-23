O perfume mais caro do mundo foi criado em 2019 em Dubai, custa mais de R$ 6,5 milhões, dura mais de 12 horas na pele, tem 3.571 diamantes no frasco e mais de 2 quilos de ouro

Perfume unissex reúne alta perfumaria e joalheria em uma peça monumental, criado para celebrar símbolos e tradições de Dubai

(Foto: Divulgação/ The Spirit of Dubai)

Há perfumes desenvolvidos para o uso cotidiano e outros que ultrapassam os limites tradicionais da perfumaria. Em Dubai, uma criação avaliada em US$ 1,295 milhão transformou a própria embalagem em uma monumental obra de joalheria.

Trata-se do Shumukh, fragrância unissex apresentada em março de 2019 pela The Spirit of Dubai, marca pertencente ao Nabeel Perfumes Group. O valor oficial foi calculado em 4,752 milhões de dirhams, quantia superior a R$ 6,5 milhões na conversão aproximada.

Diamantes, ouro e controle remoto

O frasco possui 3.571 diamantes certificados, que somam 38,55 quilates. A estrutura também reúne 2,479 kg de ouro 18 quilates, quase 5,9 kg de prata pura, pérolas e topázios.

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Com o pedestal, a peça alcança 1,97 metro de altura e guarda três litros da fragrância. O borrifador pode ter a altura e a direção ajustadas por controle remoto, característica incomum até mesmo no mercado de luxo.

O Guinness World Records reconheceu o Shumukh como o frasco de perfume com mais diamantes do planeta. No lançamento, a organização também descreveu a criação como o perfume mais caro do mundo.

Fórmula levou três anos

A fabricante afirma que foram necessários mais de três anos e 494 testes para chegar à composição definitiva. A fórmula combina âmbar, sândalo, almíscar, agarwood indiano, rosa turca, patchouli, ylang-ylang e olíbano.

Segundo a marca, o aroma permanece na pele por mais de 12 horas. Já o nome Shumukh pode ser traduzido do árabe como “merecedor do mais elevado”, reforçando a proposta de representar a história, as tradições e o luxo de Dubai.

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