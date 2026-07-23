Prefeitura de Anápolis anuncia abertura de mais 200 vagas para creches no próximo semestre

Novas turmas serão abertas em duas unidades da rede municipal para atender ao aumento da procura por atendimento

(Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis anunciou nesta quinta-feira (23) que irá ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil com a criação de 200 novas vagas a partir do próximo semestre. A expansão atenderá crianças de 3 a 5 anos matriculadas nas turmas do Infantil 3, 4 e 5.

As novas vagas serão distribuídas entre o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Leonor Marques, no Residencial Jardim Itália, e o CMEI Cristiane Alves de Almeida, no Vivian Parque. As duas unidades receberam salas modulares para ampliar a capacidade de atendimento.

No CMEI Leonor Marques, as novas estruturas já estão instaladas. Já no CMEI Cristiane Alves de Almeida, a conclusão da instalação das salas está prevista para esta quinta-feira (23).

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca atender ao aumento da procura por vagas na Educação Infantil nessas regiões da cidade.

A ampliação foi viabilizada por meio da instalação de salas modulares em áreas disponíveis das unidades, estratégia adotada para aumentar o número de estudantes atendidos sem a necessidade de construir novos prédios.

Outro fator apontado como essencial para a abertura das novas turmas foi o processo seletivo realizado no primeiro semestre para contratação de professores, auxiliares de educação e cuidadores. Os profissionais estão na fase final de contratação e devem começar a atuar na rede municipal a partir de agosto.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!