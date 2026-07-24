Adeus, churrasqueira tradicional : nova opção não faz fumaça, não suja a casa e gasta menos vira tendência nos quintais brasileiras em 2026, segundo fabricantes
Controle de temperatura, praticidade e pouca produção de resíduos colocam novo equipamento no radar de quem gosta de receber em casa
Preparar um churrasco em casa nem sempre termina quando a última carne deixa a grelha. Fuligem no piso, cheiro impregnado, gordura espalhada e uma churrasqueira cheia de cinzas podem transformar o momento de lazer em horas de limpeza.
Novos equipamentos tentam reduzir esses inconvenientes sem abandonar completamente o carvão.
Compactos e adaptados a varandas abertas, quintais e áreas gourmet menores, eles prometem aproveitar melhor o combustível e conter grande parte dos resíduos.
Trata-se da churrasqueira ecológica, modelo no qual o carvão fica em compartimentos laterais, enquanto a carne permanece sobre uma bandeja central com água.
Segundo fabricantes, essa estrutura reduz consideravelmente a fumaça, evita labaredas e consome menos carvão que uma churrasqueira convencional.
Como funciona a churrasqueira ecológica
Carvão aceso é distribuído em recipientes posicionados nas laterais.
O calor chega à grelha de forma indireta, assando os alimentos sem deixar a brasa imediatamente abaixo deles.
Gordura e líquidos liberados pela carne caem na bandeja com água, em vez de atingirem o carvão.
Como não queimam sobre a brasa, formam menos fumaça e não provocam as chamas repentinas que costumam chamuscar os cortes.
Alguns usuários revestem a bandeja e partes internas com papel-alumínio para facilitar a limpeza.
Porém, o material não pode bloquear saídas de ar nem encostar diretamente nas brasas.
Faz fumaça ou não?
Apesar da divulgação como churrasqueira “sem fumaça”, o termo não deve ser entendido de forma absoluta.
O equipamento pode soltar fumaça durante o acendimento, quando há excesso de gordura ou quando os alimentos entram em contato com superfícies muito quentes.
Ainda assim, a quantidade tende a ser menor que em modelos com carvão diretamente sob a carne.
Cheiro de churrasco e gases da combustão continuam existindo.
Por isso, churrasqueiras a carvão nunca devem ser usadas no meio da cozinha, em ambientes fechados ou sem ventilação.
A queima libera monóxido de carbono, gás invisível que pode causar intoxicação grave.
Menos carvão e sujeira
Como o combustível fica concentrado nas laterais, fabricantes afirmam que pequenas porções conseguem manter o calor por mais tempo.
O consumo real, porém, depende do tamanho da churrasqueira, da qualidade do carvão e da duração do preparo.
Cinzas ficam retidas nos compartimentos, enquanto gordura e resíduos se acumulam na bandeja removível.
Depois que o equipamento esfriar, basta descartar o carvão com segurança, retirar a água e lavar as peças.
Vale a pena comprar?
Churrasqueira ecológica pode atender quem mora em imóvel com área externa reduzida e deseja evitar grandes volumes de fuligem.
Também permite preparar carnes, linguiças, frango, queijos e legumes.
Sabor tende a ser menos defumado que o produzido pela gordura caindo sobre a brasa.
Em compensação, o controle das labaredas ajuda a evitar alimentos queimados por fora.
Antes da compra, é importante conferir tamanho, material, capacidade dos recipientes, facilidade de desmontagem e regras do condomínio.
Com uso correto e em local aberto, o modelo pode tornar o churrasco mais prático e a limpeza menos trabalhosa.
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