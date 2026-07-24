Adeus, churrasqueira tradicional : nova opção não faz fumaça, não suja a casa e gasta menos vira tendência nos quintais brasileiras em 2026, segundo fabricantes

Controle de temperatura, praticidade e pouca produção de resíduos colocam novo equipamento no radar de quem gosta de receber em casa

(Foto: Reprodução)

Preparar um churrasco em casa nem sempre termina quando a última carne deixa a grelha. Fuligem no piso, cheiro impregnado, gordura espalhada e uma churrasqueira cheia de cinzas podem transformar o momento de lazer em horas de limpeza.

Novos equipamentos tentam reduzir esses inconvenientes sem abandonar completamente o carvão.

Compactos e adaptados a varandas abertas, quintais e áreas gourmet menores, eles prometem aproveitar melhor o combustível e conter grande parte dos resíduos.

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Trata-se da churrasqueira ecológica, modelo no qual o carvão fica em compartimentos laterais, enquanto a carne permanece sobre uma bandeja central com água.

Segundo fabricantes, essa estrutura reduz consideravelmente a fumaça, evita labaredas e consome menos carvão que uma churrasqueira convencional.

Como funciona a churrasqueira ecológica

Carvão aceso é distribuído em recipientes posicionados nas laterais.

O calor chega à grelha de forma indireta, assando os alimentos sem deixar a brasa imediatamente abaixo deles.

Gordura e líquidos liberados pela carne caem na bandeja com água, em vez de atingirem o carvão.

Como não queimam sobre a brasa, formam menos fumaça e não provocam as chamas repentinas que costumam chamuscar os cortes.

Alguns usuários revestem a bandeja e partes internas com papel-alumínio para facilitar a limpeza.

Porém, o material não pode bloquear saídas de ar nem encostar diretamente nas brasas.

Faz fumaça ou não?

Apesar da divulgação como churrasqueira “sem fumaça”, o termo não deve ser entendido de forma absoluta.

O equipamento pode soltar fumaça durante o acendimento, quando há excesso de gordura ou quando os alimentos entram em contato com superfícies muito quentes.

Ainda assim, a quantidade tende a ser menor que em modelos com carvão diretamente sob a carne.

Cheiro de churrasco e gases da combustão continuam existindo.

Por isso, churrasqueiras a carvão nunca devem ser usadas no meio da cozinha, em ambientes fechados ou sem ventilação.

A queima libera monóxido de carbono, gás invisível que pode causar intoxicação grave.

Menos carvão e sujeira

Como o combustível fica concentrado nas laterais, fabricantes afirmam que pequenas porções conseguem manter o calor por mais tempo.

O consumo real, porém, depende do tamanho da churrasqueira, da qualidade do carvão e da duração do preparo.

Cinzas ficam retidas nos compartimentos, enquanto gordura e resíduos se acumulam na bandeja removível.

Depois que o equipamento esfriar, basta descartar o carvão com segurança, retirar a água e lavar as peças.

Vale a pena comprar?

Churrasqueira ecológica pode atender quem mora em imóvel com área externa reduzida e deseja evitar grandes volumes de fuligem.

Também permite preparar carnes, linguiças, frango, queijos e legumes.

Sabor tende a ser menos defumado que o produzido pela gordura caindo sobre a brasa.

Em compensação, o controle das labaredas ajuda a evitar alimentos queimados por fora.

Antes da compra, é importante conferir tamanho, material, capacidade dos recipientes, facilidade de desmontagem e regras do condomínio.

Com uso correto e em local aberto, o modelo pode tornar o churrasco mais prático e a limpeza menos trabalhosa.

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