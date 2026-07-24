Antes da fama: vídeo resgata Marília Mendonça em roda de violão com amigos em calçada de Goiânia

Artista aparece cercada por amigos em uma resenha marcada por música e descontração, muito antes de conquistar o Brasil com seus sucessos

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Muito antes de se tornar um dos maiores nomes da música sertaneja, Marília Mendonça era apenas uma jovem que demonstrava a paixão pela música cantando ao lado dos amigos.

Um vídeo resgatado pelo cantor e compositor Lucas Gabriel, amigo da cantora, trouxe de volta esse período da vida da artista e emocionou fãs ao mostrar uma roda de violão em uma calçada do Setor Parque Amazônia, em Goiânia.

A publicação foi feita na última quarta-feira (22), data em que Marília completaria 31 anos, passou a despertar a nostalgia de admiradores da artista.

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Nas imagens, Marília aparece descontraída, cercada por amigos, interpretando “Jogado na Rua”, sucesso da dupla Guilherme e Santiago.

Ao compartilhar o registro, Lucas relembrou como eram aqueles sábados na casa dele, quando a cantora chegava ainda pela manhã e a resenha só terminava horas depois.

“Ela sempre chegava aos sábados aqui em casa por volta de 10h ou 11h da manhã e pronto, a resenha estava feita”, escreveu.

Segundo ele, foi justamente naquele ambiente de amizade e simplicidade que teve a oportunidade de acompanhar de perto o surgimento de composições que mais tarde se transformariam em grandes sucessos da carreira de Marília.

“Vi nascer em primeira mão muitos sucessos dela, como ‘Flor e o Beija-Flor’. Guardo vivo na lembrança a presença dela, da Ruth, do João e dos colegas. Era uma época de muitas dificuldades, mas éramos muito felizes.”

Na homenagem, Lucas também destacou que, para o grupo de amigos, a artista nunca foi enxergada como um fenômeno da música, mas simplesmente como a companheira das rodas de violão.

O resgate do vídeo acontece em uma semana de homenagens à cantora. Além da data em que faria aniversário, o nome de Marília voltou a ganhar destaque por causa dos projetos que irão contar sua trajetória, incluindo uma série documental e uma produção ficcional inspiradas em sua vida.

Confira:

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