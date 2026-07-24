Aos 65 anos, portuguesa que fugiu da Europa por causa do frio há 39 anos atrás e hoje trabalha há quase 3 décadas fazendo lanches para clientes que conheceu desde criança

Uma bonita escolha pessoal gerou frutos admiráveis ao longo de gerações provando como a dedicação diária constrói conexões valiosas

(Foto: Wagner Oliveira / Reprodução)

A busca por um clima mais acolhedor e novas oportunidades mudou completamente o destino da imigrante Maria de Fátima Garcia. Há quase quatro décadas, ela desembarcou em solo brasileiro acompanhada pelo marido e pela filha pequena, deixando para trás o inverno rigoroso de sua terra natal.

Pouco tempo após a mudança, o matrimônio chegou ao fim, desafiando a estrangeira a encontrar sustento em uma nova realidade.

Com coragem, ela buscou uma chance no comércio do Recife e garantiu vaga na tradicional Padaria Imperatriz, localizada no bairro da Boa Vista, estabelecimento onde atua com dedicação há 29 anos.

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No comando da chapa da lanchonete, a funcionária tornou-se uma figura icônica e querida por todos os frequentadores do local.

Diariamente, antes das 7h da manhã, ela já exibe um sorriso contagiante enquanto organiza o balcão para servir sanduíches variados, cachorros-quentes e fatias da tradicional pizza da casa.

O carinho depositado no preparo dos alimentos criou um forte vínculo comunitário, fazendo com que os compradores habituais se transformassem em grandes companheiros de conversa.

A dedicação é tão intensa que muitos consumidores antigos, atendidos por ela na infância, hoje fazem questão de levar os próprios filhos e netos para visitá-la.

Reconhecimento e liderança

A forte identificação do público com o atendimento humanizado reflete-se diretamente no faturamento e na rotina do comércio pernambucano.

A gerência do estabelecimento relata com orgulho que muitos frequentadores só consomem os salgados se forem preparados especificamente pelas mãos da funcionária europeia.

O sucesso é tamanho que, durante o período de férias anuais da profissional, o movimento cai, pois parte da clientela prefere adiar a visita até o retorno dela. Tamanha afeição rendeu homenagens especiais, incluindo passeios culturais organizados pelos próprios compradores para apresentar pontos turísticos locais à querida atendente.

Paixão pelo ofício

Embora já tenha conquistado o direito à aposentadoria formal há cinco anos, Fátima optou por manter a rotina ativa no emprego que foi sua primeira oportunidade profissional no país.

Além de representar um importante reforço no orçamento doméstico, o trabalho diário na chapa funciona como uma verdadeira terapia e fonte de satisfação pessoal para a idosa.

Aprendendo a profissão apenas observando as antigas colegas de trabalho quando era novata, hoje ela celebra a alegria de viver cercada de carinho, consolidando uma belíssima trajetória de superação, acolhimento e amizade em solo nordestino.

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