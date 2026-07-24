Após fechamento de fábrica, cerca de 300 trabalhadores ficam sem emprego

Encerramento da unidade amplia a crise no setor calçadista do município, que já havia perdido mais de 500 postos de trabalho em junho

(Imagem: Captura de tela/Instagram/@Alertaceara)

Cerca de 300 trabalhadores perderam o emprego após uma fábrica de calçados encerrar as atividades no interior do Ceará. O fechamento ocorreu menos de um mês depois de outras unidades do mesmo grupo também interromperem a produção.

A empresa que fechou as portas foi a VS Sport, instalada em Pentecoste, município localizado a aproximadamente 90 km de Fortaleza. A prefeitura confirmou o encerramento da unidade, que era a última fábrica do empresário Alexandre Becker ainda em funcionamento na cidade.

Quinta fábrica encerrada

Em junho, quatro fábricas ligadas ao empresário já haviam fechado em Pentecoste: Valenti Calçados, Serrota Calçados, Pentecoste Calçados e WS Calçados. Juntas, as unidades demitiram 528 funcionários.

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Na ocasião, a expectativa era de que a VS Sport continuasse operando e pudesse ampliar as atividades. No entanto, a unidade encerrou a produção poucas semanas depois, tornando-se a quinta fábrica do grupo a deixar de funcionar no município em 2026.

A VS Sport estava ativa desde janeiro de 2023 e era classificada como uma empresa de pequeno porte, com capital social de R$ 150 mil. Antes do fechamento definitivo, quase 100 colaboradores já haviam sido desligados da unidade em junho.

Galpões devem receber nova empresa

O Governo do Ceará informou que uma nova empresa deverá ser anunciada para ocupar os galpões industriais deixados pela calçadista.

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