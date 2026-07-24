Apostas em Goiás “batem na trave” e levam bolada na Mega-Sena; confira de onde são

Bilhetes registrados levaram R$ 41.401,04 cada após acertarem cinco dezenas

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer)

Duas apostas feitas em Goiás ficaram por um número de acertar o prêmio máximo da Mega-Sena, mas ainda assim garantiram uma boa bolada no concurso sorteado na noite desta quinta-feira (23).

No estado, os bilhetes premiados na quina foram registrados em Goiânia e Valparaíso de Goiás.

Cada um receberá R$ 41.401,04, mesmo valor pago às outras 47 apostas que acertaram cinco dezenas em todo o país.

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Os números sorteados foram: 05 – 07 – 17 – 51 – 56 – 59.

Além de Goiás, houve ganhadores em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio de Janeiro, entre outros.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal é de R$ 70 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (25).

Além das apostas da quina, 4.056 bilhetes acertaram quatro números e irão receber R$ 824,44 cada.

Como participar

Para concorrer à Mega-Sena, basta registrar a aposta até uma hora antes do sorteio em uma casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa.

Na modalidade, o jogador pode escolher de 6 a 15 dezenas entre as 60 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertam quatro (quadra), cinco (quina) ou seis (sena) números.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Já os prêmios de valor igual ou superior a R$ 10 mil são pagos exclusivamente em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado.

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