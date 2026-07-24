Borrifar vinagre nos ralos do banheiro: para que serve e por que é recomendado

Produto comum na cozinha pode auxiliar na manutenção do banheiro e evitar que resíduos acumulados provoquem cheiros desagradáveis

(Foto: Reprodução)

O ralo do chuveiro acumula diariamente restos de sabonete, cabelos, oleosidade corporal e umidade. Com o passar do tempo, essa combinação pode provocar mau cheiro e dificultar o escoamento da água.

Por isso, cada vez mais pessoas estão aplicando vinagre branco no local. O produto ajuda a soltar parte da sujeira superficial, reduzir odores desagradáveis e facilitar a manutenção entre as limpezas mais pesadas.

Para que serve o vinagre no ralo?

O vinagre branco contém ácido acético, substância capaz de atuar sobre resíduos minerais e restos de sabão presos ao ralo. Dessa forma, o ingrediente pode contribuir para deixar a superfície mais limpa.

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O produto também ajuda a neutralizar cheiros causados pela matéria orgânica acumulada. No entanto, ele não dissolve grandes quantidades de cabelo nem resolve entupimentos mais graves.

Por esse motivo, o truque deve ser usado como prevenção e não como substituto de uma limpeza completa ou do trabalho de um encanador.

Como aplicar corretamente

Primeiro, retire manualmente os cabelos e outros resíduos visíveis. Em seguida, despeje ou borrife uma quantidade generosa de vinagre branco diretamente no ralo.

Deixe o produto agir por aproximadamente 20 a 30 minutos. Depois, enxágue com água morna ou quente para ajudar a retirar a sujeira que se soltou.

A manutenção pode ser feita uma vez por semana, principalmente em banheiros usados com frequência. Casas com vários moradores podem precisar repetir o procedimento mais vezes.

Algumas pessoas acrescentam bicarbonato de sódio antes do vinagre. A mistura produz efervescência e pode deslocar resíduos superficiais, mas a reação reduz rapidamente a acidez dos ingredientes. Portanto, o efeito não deve ser confundido com o de um desentupidor profissional.

Também é importante nunca misturar vinagre com água sanitária. A combinação pode liberar gases tóxicos e causar riscos à saúde.

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