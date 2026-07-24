Como esconder o número do WhatsApp com novo recurso lançado

Mudança preparada pela plataforma promete alterar a forma como desconhecidos encontram e iniciam conversas pelo aplicativo

(Foto: Reprodução)

Compartilhar o contato do WhatsApp sempre significou entregar também o número do celular. Essa dinâmica, porém, começa a mudar com uma ferramenta que promete dar mais controle sobre quais informações ficam visíveis durante novas conversas.

O aplicativo passou a permitir a reserva de nomes de usuário exclusivos.

Quando a função completa for ativada, será possível fornecer esse identificador a novos contatos, em vez de revelar o telefone pessoal.

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A previsão anunciada pela Meta é que a novidade seja lançada integralmente ao longo de 2026.

Na prática, o usuário poderá escolher um nome semelhante aos utilizados em outras redes sociais.

Assim, desconhecidos, clientes ou integrantes de grupos poderão iniciar uma conversa sem visualizar imediatamente o número associado à conta.

Como reservar o nome de usuário

Para verificar se a opção já chegou ao aparelho, é necessário abrir o WhatsApp e seguir este caminho:

Configurações > Conta > Nome de usuário

Em seguida, basta digitar o identificador desejado e verificar se ele está disponível.

A reserva começou a ser liberada gradualmente e, por isso, a opção pode ainda não aparecer para todas as contas.

Nesse caso, a recomendação é atualizar o WhatsApp pela loja oficial do celular e aguardar a ampliação da ferramenta.

Número não desaparecerá completamente

Apesar do benefício, o nome de usuário não elimina o telefone da conta.

O número continuará necessário para cadastrar e manter o perfil no WhatsApp.

A mudança servirá principalmente para evitar que novos contatos tenham acesso a essa informação.

Pessoas que já possuem o número salvo poderão continuar encontrando o perfil normalmente.

Os identificadores serão opcionais e não ficarão disponíveis em uma lista pública de pesquisa.

Portanto, quem quiser iniciar uma conversa deverá conhecer o nome exato escolhido pelo contato.

A novidade também não substitui outros cuidados de segurança, como ativar a confirmação em duas etapas, desconfiar de links desconhecidos e nunca compartilhar códigos recebidos por SMS.

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