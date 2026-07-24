Criança surpreende delegado com presente após tio ser preso em Aparecida de Goiânia

Policial viu que a menina tinha acompanhado a ação e resolveu tranquilizá-la sobre o que estava acontecendo

Criança surpreendeu delegado com desenho após tio ser preso em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/ O Popular)

Uma criança, de apenas 08 anos, acabou surpreendendo um delegado da Polícia Civil (PC) ao decidir dar a ele um presente durante a prisão do tio, em Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu na última terça-feira (21), quando a equipe foi até a residência do suspeito detê-lo pelos crimes de perseguição, ameaça, importunação sexual e violência doméstica.

A menina acompanhou a ação pois morava com a mãe no mesmo lote, em um cômodo aos fundos. O delegado Henrique Berocan contou ao O Popular que logo percebeu a presença dela e tentou acalmá-la “de todas as formas”.

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Ele descreveu que a criança ficou o rodeando, tentando ler o que ele escrevia e perguntando quem era. “Falei para ela que a gente era do bem, que não estava ali para fazer mal a ninguém, que estava só fazendo o nosso trabalho”, detalhou.

Para Berocan, é preciso ser enérgico ao cumprir os mandados, mas também é fundamental “passar uma imagem positiva da polícia para uma criança”.

Ele recebeu o desenho quando já estava indo embora, quando a menina o abraçou. Em uma folha de caderno, ela desenhou um menino e dois corações, com a palavra “polisia” (sic.) ao topo.

O delegado definiu que a experiência foi gratificante e compartilhou: “eu vou guardar o desenho para sempre, porque são coisas que acontecem que mexem com a gente e mostram que estamos no rumo certo”.

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