Márcio Corrêa assina ordens de serviço para criar 658 novas vagas na rede municipal de ensino

Medidas contemplam a retomada da construção de uma escola de tempo integral e a criação de uma extensão de CMEI no Setor Industrial Munir Calixto

As intervenções serão realizadas no Setor Industrial Munir Calixto. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), assinou, nesta sexta-feira (24), duas ordens de serviço que vão ampliar em 658 vagas a capacidade da rede municipal de ensino. As intervenções serão realizadas no Setor Industrial Munir Calixto e incluem a retomada da construção de uma escola de tempo integral e a implantação de uma nova extensão de Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

A maior parte das vagas será criada com a conclusão da Escola Municipal de Tempo Integral Divino Carvalheiro Leite. A unidade contará com 18 salas de aula e terá capacidade para atender até 490 estudantes, fortalecendo a oferta de ensino em uma região que concentra alta demanda por matrículas.

Durante a assinatura das ordens de serviço, o prefeito Márcio Corrêa afirmou que o investimento busca atender uma necessidade histórica do setor.

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“É um setor com maior demanda de educação de Anápolis e, agora, vamos contemplar com duas unidades que darão mais segurança para os pais e qualidade de ensino para as crianças”, destacou.

As demais 168 vagas serão abertas com a reforma de um prédio que receberá a extensão do CMEI José Cupertino de Paula. O imóvel passará por adequações estruturais, incluindo melhorias nas instalações elétrica e hidráulica, além de reformas internas para atender crianças do Infantil III, Infantil IV e Infantil V.

Com a assinatura das ordens de serviço, o município reforça a estrutura da educação no Setor Industrial Munir Calixto ao ampliar a oferta de vagas tanto na educação infantil quanto no ensino em tempo integral. A iniciativa busca acompanhar o crescimento da demanda por matrículas na região.

A Secretaria Municipal de Educação informou ainda que está na fase final da contratação de professores, auxiliares de educação e cuidadores convocados por meio dos processos seletivos simplificados realizados no primeiro semestre deste ano. Os profissionais deverão reforçar o atendimento nas unidades da rede municipal.

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