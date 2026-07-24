Mulher sobrevive após levar tiro no rosto do marido, que tirou a própria vida em seguida
Crime aconteceu em Aparecida de Goiânia, dentro da residência do local. Vítima foi encaminhado ao Hugo
Uma mulher de 30 anos sobreviveu após ser baleada no rosto pelo marido na noite desta quinta-feira (23), em Aparecida de Goiânia. Logo após o disparo, o homem tirou a própria vida dentro da residência onde o casal morava.
O caso aconteceu no Setor Aeroporto Sul e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Civil (PC) e da Polícia Científica.
Segundo informações obtidas pelo Portal 6, policiais foram acionados por meio do aplicativo Mulher Segura e, ao chegarem ao endereço, encontraram o homem caído próximo à escada da casa, com um ferimento na cabeça.
Já a mulher foi encontrada sentada no chão da cozinha, com um ferimento na região do olho esquerdo, grande perda de sangue, mas ainda com sinais vitais.
Ela recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Samu e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo). O estado de saúde não foi divulgado.
O óbito do homem foi confirmado ainda no local pelo Samu.
Ainda conforme as informações obtidas pela reportagem, um vizinho relatou que foi procurado pela mãe da vítima em busca de abrigo logo após os disparos.
Ao entrar na residência, ele encontrou o homem caído e recolheu a arma de fogo por precaução, entregando aos militares quando a primeira equipe chegou ao imóvel, que foi recolocado ao lado do corpo do homem.
A Polícia Científica realizou a perícia no local, apreendeu o revolver utilizado na ocorrência e encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML).
O caso foi registrado pela PC como feminicídio e suicídio e seguirá sob investigação.
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