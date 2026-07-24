Não é banana, nem mamão: a fruta de casca amarela que tem gosto de doce de leite e mel e virou tendência em 2026

Pouco conhecido fora de algumas regiões, fruto chama atenção pela textura gelatinosa, pelo sabor adocicado e pela casca amarela

(Imagem: Inteligência artificial/Gemini)

Algumas frutas brasileiras surpreendem tanto pelo sabor quanto pela aparência. Uma delas amadurece com uma coloração amarela intensa e esconde uma polpa clara, gelatinosa e bastante doce.

Trata-se do abiu, fruto do abieiro, cujo nome científico é Pouteria caimito. A espécie está associada à região amazônica e também é encontrada em áreas do litoral brasileiro.

Como é o sabor do abiu?

Quando está maduro, o abiu apresenta casca amarela e lisa. Por dentro, possui uma polpa translúcida ou esbranquiçada, de baixa acidez e textura gelatinosa, que praticamente derrete na boca.

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O sabor é intensamente adocicado. Por isso, algumas pessoas comparam a experiência a uma mistura de mel com caramelo ou doce de leite, embora essa percepção possa variar conforme o grau de maturação do fruto.

Normalmente, o abiu possui entre uma e quatro sementes grandes e escuras. Ele pode ser consumido fresco, mas também aparece no preparo de doces e geleias.

Cuidado com o látex da casca

O fruto deve ser consumido somente quando estiver completamente maduro e amarelo. Caso ainda esteja verde, a casca pode liberar um látex branco e pegajoso, capaz de aderir aos lábios e causar uma sensação desagradável.

Para comer, uma alternativa é cortar o abiu ao meio e retirar a polpa com uma colher. Além disso, é importante evitar raspar a parte interna da casca, onde pode haver maior concentração do líquido viscoso.

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