Provérbio africano: ‘Nenhuma formiga carrega o peso do formigueiro sozinha, mas cada uma carrega 10 vezes o seu próprio peso’

Frase popular usa a força e a organização das formigas para mostrar como pequenos esforços coletivos podem produzir grandes resultados

(Foto: Reprodução/Pexels)

Tentar assumir todas as responsabilidades pode até parecer sinal de força. No entanto, com o passar do tempo, o excesso de tarefas costuma provocar cansaço, frustração e queda no rendimento.

É justamente sobre isso que fala a frase atribuída a um provérbio africano: “Nenhuma formiga carrega sozinha o peso do formigueiro, mas cada uma carrega dez vezes o próprio peso”. A mensagem usa a organização desses insetos como metáfora para destacar a importância da cooperação.

Embora circule como um ensinamento africano, a origem exata da expressão não aparece associada a um povo, idioma ou registro histórico específico nas versões recentes. Por isso, a atribuição deve ser tratada com cautela.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

O que o provérbio ensina

A frase mostra que colaborar não significa fazer pouco. Pelo contrário, cada integrante precisa assumir responsabilidades e contribuir conforme as próprias capacidades.

Ao mesmo tempo, ninguém deveria sustentar sozinho todo o peso de uma família, empresa ou projeto. Quando as tarefas são distribuídas de maneira equilibrada, o grupo consegue avançar sem depender de uma única pessoa.

A comparação também encontra respaldo no comportamento das formigas. Esses insetos vivem em sociedades organizadas, nas quais diferentes indivíduos realizam atividades relacionadas à alimentação, defesa e manutenção da colônia. Estudos indicam que a divisão do trabalho pode aumentar conforme o tamanho do grupo.

Formigas carregam dez vezes o próprio peso?

A capacidade varia de acordo com a espécie, o tamanho do animal e a forma como a carga é transportada. Ainda assim, estimativas apontam que algumas formigas conseguem carregar objetos equivalentes a várias vezes o próprio peso, podendo superar a proporção mencionada na frase.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!