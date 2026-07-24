“Quando chego do trabalho, só faço almoço assim: economizo tempo no preparo e ainda consigo tirar um cochilo”; receita fica pronta em uma única panela
Arroz, frango e poucos ingredientes bastam para preparar uma refeição completa, cremosa e sem acumular louça na pia
Depois de um dia cansativo, poucas pessoas querem passar horas na cozinha. Por isso, receitas preparadas em uma única panela vêm conquistando espaço por unirem praticidade, economia de tempo e menos louça para lavar.
Uma das versões mais populares combina arroz e frango em um único preparo. Enquanto os ingredientes cozinham juntos, os sabores se incorporam, resultando em uma refeição completa e bastante cremosa.
Comece dourando o frango
A receita pode ser feita com peito de frango cortado em cubos, mas outras partes da ave também funcionam bem.
Primeiro, aqueça um fio de óleo e doure o frango já temperado com sal, pimenta-do-reino e páprica. Depois, acrescente alho e cebola picados, deixando tudo refogar até ficar levemente dourado.
Em seguida, adicione um tomate picado, que ajuda a dar mais sabor e umidade ao preparo.
O arroz cozinha junto com o frango
Depois que os temperos estiverem bem refogados, junte três xícaras de arroz cru e misture por cerca de um minuto.
Na sequência, despeje água quente suficiente para cozinhar o arroz e acrescente cebolinha picada. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo médio até que a água praticamente seque.
Como tudo é preparado na mesma panela, o arroz absorve o caldo do frango e dos temperos durante o cozimento.
Requeijão deixa tudo mais cremoso
Quando o arroz estiver quase cozido, espalhe algumas colheradas de requeijão cremoso sobre a superfície. Se desejar, acrescente também cubos de queijo.
Tampe novamente a panela e mantenha em fogo baixo por cerca de dez minutos. O calor fará com que os ingredientes derretam e deixem o prato ainda mais cremoso.
Para finalizar, salpique cebolinha e coentro picados antes de servir.
Além de prática, a receita permite diversas adaptações. É possível substituir o peito por sobrecoxa desossada ou até trocar o frango por linguiça, mantendo o mesmo modo de preparo.
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