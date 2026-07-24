“Quando chego do trabalho, só faço almoço assim: economizo tempo no preparo e ainda consigo tirar um cochilo”; receita fica pronta em uma única panela

Arroz, frango e poucos ingredientes bastam para preparar uma refeição completa, cremosa e sem acumular louça na pia

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Depois de um dia cansativo, poucas pessoas querem passar horas na cozinha. Por isso, receitas preparadas em uma única panela vêm conquistando espaço por unirem praticidade, economia de tempo e menos louça para lavar.

Uma das versões mais populares combina arroz e frango em um único preparo. Enquanto os ingredientes cozinham juntos, os sabores se incorporam, resultando em uma refeição completa e bastante cremosa.

Comece dourando o frango

A receita pode ser feita com peito de frango cortado em cubos, mas outras partes da ave também funcionam bem.

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Primeiro, aqueça um fio de óleo e doure o frango já temperado com sal, pimenta-do-reino e páprica. Depois, acrescente alho e cebola picados, deixando tudo refogar até ficar levemente dourado.

Em seguida, adicione um tomate picado, que ajuda a dar mais sabor e umidade ao preparo.

O arroz cozinha junto com o frango

Depois que os temperos estiverem bem refogados, junte três xícaras de arroz cru e misture por cerca de um minuto.

Na sequência, despeje água quente suficiente para cozinhar o arroz e acrescente cebolinha picada. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo médio até que a água praticamente seque.

Como tudo é preparado na mesma panela, o arroz absorve o caldo do frango e dos temperos durante o cozimento.

Requeijão deixa tudo mais cremoso

Quando o arroz estiver quase cozido, espalhe algumas colheradas de requeijão cremoso sobre a superfície. Se desejar, acrescente também cubos de queijo.

Tampe novamente a panela e mantenha em fogo baixo por cerca de dez minutos. O calor fará com que os ingredientes derretam e deixem o prato ainda mais cremoso.

Para finalizar, salpique cebolinha e coentro picados antes de servir.

Além de prática, a receita permite diversas adaptações. É possível substituir o peito por sobrecoxa desossada ou até trocar o frango por linguiça, mantendo o mesmo modo de preparo.

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