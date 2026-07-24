Quanto custa treinar na WeGym, academia de Virgínia inaugurada em Goiânia

Com investimento milionário, espaço oferece cerca de 650 equipamentos, área exclusiva para mulheres e mensalidade adaptada

Academia de Virgínia Fonseca e Samara Pink, WeGym fica na BR-153. (Foto: Reprodução)

Abrem nesta sexta-feira (24) as matrículas para quem deseja treinar na WeGym, academia de Virgínia Fonseca e Samara Pink inaugurada em Goiânia na última segunda-feira (20).

Interessados terão de desembolsar R$ 259 mensais, caso assinem o plano anual. Ainda existe uma taxa de matrícula de R$ 50, mas que pode se tornar isenta caso o aluno leve 4kg de alimentos não perecíveis.

Até então, este foi o único plano divulgado pela WeGym, que não anunciou quanto fica a mensalidade única. A empresa também não citou se haverá diária, para quem deseja treinar em dias esporádicos ou apenas conhecer o ambiente.

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Inicialmente previsto para novembro de 2025, o lançamento precisou ser adiado e teria triplicado o investimento estimado, de R$ 5 milhões para R$ 15 milhões. A academia fica às margens da BR-153 e reúne cerca de 650 equipamentos importados, espalhados por dois andares.

Entre os diferenciais, a marca oferece uma área de treinamento exclusivo para mulheres e um novo modelo de mensalidade de 37 dias, que se adapta ao período menstrual.

O estabelecimento funciona 24h e passa a estar aberto ao público neste sábado (25), a partir das 10h.

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