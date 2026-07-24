Sigmund Freud, médico psicanalista: ‘Se duas pessoas sempre concordam em tudo, posso garantir que uma delas está pensando pelas duas’

Frase atribuída a Sigmund Freud mostra como opiniões diferentes podem fortalecer relações, estimular o diálogo e evitar decisões precipitadas

(Foto: Reprodução)

Concordar com amigos, familiares ou colegas pode facilitar a convivência. Porém, quando duas pessoas apresentam exatamente as mesmas opiniões sobre todos os assuntos, talvez uma delas não esteja expressando o que realmente pensa.

Essa é a reflexão presente na frase: “Se duas pessoas sempre concordam em tudo, posso garantir que uma delas está pensando por ambas”. Embora seja frequentemente atribuída a Sigmund Freud, não há registro confiável de que o criador da psicanálise tenha escrito ou pronunciado essas palavras.

Uma versão semelhante apareceu em uma entrevista publicada em 1931 com o empresário norte-americano William Wrigley Jr. Na ocasião, ele afirmou que, quando duas pessoas sempre concordam, uma delas se torna desnecessária.

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O que essa frase significa?

Independentemente da autoria, a mensagem chama atenção para a importância da autonomia intelectual. Pessoas possuem experiências, valores e conhecimentos diferentes. Portanto, discordâncias são naturais até mesmo nas relações mais próximas.

Isso não significa que todo diálogo precise terminar em discussão. A divergência pode ser apresentada de maneira respeitosa, com argumentos, disposição para ouvir e abertura para rever posições.

Quando alguém concorda constantemente por medo de desagradar, evitar conflitos ou preservar determinada relação, pode deixar de contribuir com informações importantes.

Concordar sempre pode prejudicar decisões

Em grupos, a busca excessiva por unanimidade pode favorecer o chamado pensamento de grupo. O fenômeno acontece quando o desejo de manter a harmonia reduz os questionamentos e a avaliação crítica das alternativas.

Por outro lado, estudos indicam que a diversidade de pensamento pode ajudar grupos a superar julgamentos intuitivos e melhorar as decisões durante discussões.

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