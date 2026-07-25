Adeus, ar-condicionado: a solução dada por engenheiros para manter casas e apartamentos fresquinhos
Técnica cria um fluxo contínuo de ar dentro do imóvel, melhora a ventilação e pode reduzir a sensação de calor sem aumentar tanto o consumo de energia
Nos dias de calor intenso, muitas pessoas recorrem ao ar-condicionado para aliviar as altas temperaturas.
No entanto, o aumento na conta de energia faz com que consumidores busquem alternativas mais econômicas para refrescar a casa sem comprometer o conforto.
Nesse cenário, engenheiros destacam uma técnica simples que utiliza apenas dois ventiladores para melhorar a circulação do ar dentro do imóvel.
Embora o método não substitua completamente o ar-condicionado, ele pode reduzir a sensação de calor em diversas situações ao renovar o ar dos ambientes.
Como funciona a técnica dos dois ventiladores
O sistema aproveita o princípio da ventilação cruzada forçada. Em vez de apenas movimentar o ar quente, os ventiladores criam um fluxo contínuo que remove o calor acumulado e permite a entrada de ar mais fresco.
Para isso, um ventilador deve ficar próximo a uma janela ou porta localizada no lado mais sombreado da residência, apontado para dentro.
Ao mesmo tempo, o segundo equipamento deve permanecer em uma abertura no lado mais quente da casa, direcionado para fora, funcionando como um exaustor.
Assim, o ar quente sai do imóvel enquanto o ar fresco entra, renovando constantemente o ambiente.
Em casas com dois andares, especialistas orientam instalar o ventilador de saída no piso superior, onde o calor costuma se concentrar.
Horário faz toda a diferença
Segundo especialistas, o método funciona melhor durante a noite, a madrugada e as primeiras horas da manhã.
Isso porque a temperatura externa costuma ficar menor do que a interna, favorecendo a entrada de ar mais frio e o resfriamento das paredes, pisos e móveis.
Por outro lado, durante o dia, a recomendação muda. O ideal é desligar os ventiladores das janelas e manter cortinas e janelas fechadas para impedir a entrada do calor e da radiação solar.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) também recomenda aproveitar o ar noturno e vedar os ambientes nas horas mais quentes.
Erros que reduzem a eficiência
Alguns hábitos comprometem o resultado da técnica. Entre eles estão:
- posicionar o ventilador no meio do quarto, sem renovar o ar;
- abrir janelas durante as horas mais quentes do dia;
- apontar os dois ventiladores para dentro da residência;
- bloquear a passagem do ar com móveis ou portas fechadas;
- manter lâmpadas e aparelhos eletrônicos ligados sem necessidade.
Técnica substitui o ar-condicionado?
A resposta é não em todos os casos. Afinal, ventiladores não produzem ar frio. Eles apenas aceleram a circulação do ar e ajudam o corpo a dissipar calor.
Ainda assim, quando a temperatura externa diminui durante a noite, a técnica pode deixar a casa mais confortável e reduzir a necessidade de usar o ar-condicionado.
Já em dias de calor extremo, abafados e sem vento, o método perde eficiência e a climatização tradicional continua sendo a opção mais eficaz.
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