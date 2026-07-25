Alho roxo, branco ou poró: veja a diferença e qual é o melhor para comprar no supermercado

Embora pareçam semelhantes, os três ingredientes têm sabores, rendimentos e usos diferentes. Conhecer essas características ajuda a fazer uma compra mais vantajosa

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Akio Roxo)

Na hora de fazer compras, muita gente escolhe o alho apenas pelo preço ou pela aparência.

No entanto, cada tipo possui características próprias que influenciam o sabor da receita, o rendimento e até a quantidade necessária para temperar os alimentos.

Além disso, alho roxo, alho branco e alho-poró desempenham funções diferentes na cozinha.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Enquanto os dois primeiros são usados principalmente como tempero, o alho-poró costuma ganhar destaque como ingrediente principal em diversas preparações.

Alho roxo oferece mais sabor e rendimento

Muito presente na culinária brasileira, o alho roxo chama atenção pelos dentes maiores, pela casca arroxeada e pelo aroma intenso.

Outra característica importante é o alto rendimento. Como concentra mais compostos aromáticos, poucos dentes já temperam arroz, feijão, carnes e refogados.

Dessa forma, ele costuma ser a escolha ideal para quem busca economia sem abrir mão do sabor.

Alho branco tem sabor mais delicado

Com casca totalmente branca e dentes menores, o alho branco apresenta um sabor mais suave e levemente adocicado.

Por causa dessa intensidade menor, normalmente é necessário utilizar mais dentes para atingir o mesmo resultado do alho roxo.

Ainda assim, ele combina com receitas leves e agrada quem prefere temperos menos marcantes.

Alho-poró funciona como ingrediente principal

Diferentemente das cabeças de alho tradicionais, o alho-poró entra nas receitas como uma hortaliça.

Em vez dos dentes, utiliza-se principalmente a parte branca do talo, cortada em rodelas.

Seu sabor delicado lembra uma mistura de alho e cebola. Por esse motivo, ele aparece com frequência em risotos, quiches, sopas, cremes e molhos brancos.

Qual opção vale mais a pena?

Tudo depende do resultado que você procura na cozinha.

Quer mais sabor e rendimento? Aposte no alho roxo.

Prefere um tempero suave? Escolha o alho branco.

Vai preparar pratos mais sofisticados? O alho-poró é a melhor alternativa.

Antes de finalizar a compra, também vale observar a qualidade dos produtos.

Cabeças de alho devem estar firmes, pesadas e sem brotos ou sinais de mofo. No caso do alho-poró, prefira talos firmes, parte branca limpa e folhas verdes sem manchas.

Como escolher no supermercado

Além do tipo de alho, a conservação faz diferença no sabor e na durabilidade.

Evite cabeças murchas, dentes ocos ou exemplares com manchas escuras.

Da mesma forma, descarte alho-poró com folhas amareladas ou aspecto ressecado. Produtos frescos costumam render mais e conservam melhor o aroma durante o preparo.

No fim das contas, alho roxo, branco ou poró têm funções diferentes na cozinha.

Antes de decidir qual levar para casa, considere o tipo de receita, a intensidade de sabor desejada e o rendimento de cada ingrediente. Assim, fica muito mais fácil fazer a melhor escolha no supermercado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!