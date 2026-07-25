Alho roxo, branco ou poró: veja a diferença e qual é o melhor para comprar no supermercado
Embora pareçam semelhantes, os três ingredientes têm sabores, rendimentos e usos diferentes. Conhecer essas características ajuda a fazer uma compra mais vantajosa
Na hora de fazer compras, muita gente escolhe o alho apenas pelo preço ou pela aparência.
No entanto, cada tipo possui características próprias que influenciam o sabor da receita, o rendimento e até a quantidade necessária para temperar os alimentos.
Além disso, alho roxo, alho branco e alho-poró desempenham funções diferentes na cozinha.
Enquanto os dois primeiros são usados principalmente como tempero, o alho-poró costuma ganhar destaque como ingrediente principal em diversas preparações.
Alho roxo oferece mais sabor e rendimento
Muito presente na culinária brasileira, o alho roxo chama atenção pelos dentes maiores, pela casca arroxeada e pelo aroma intenso.
Outra característica importante é o alto rendimento. Como concentra mais compostos aromáticos, poucos dentes já temperam arroz, feijão, carnes e refogados.
Dessa forma, ele costuma ser a escolha ideal para quem busca economia sem abrir mão do sabor.
Alho branco tem sabor mais delicado
Com casca totalmente branca e dentes menores, o alho branco apresenta um sabor mais suave e levemente adocicado.
Por causa dessa intensidade menor, normalmente é necessário utilizar mais dentes para atingir o mesmo resultado do alho roxo.
Ainda assim, ele combina com receitas leves e agrada quem prefere temperos menos marcantes.
Alho-poró funciona como ingrediente principal
Diferentemente das cabeças de alho tradicionais, o alho-poró entra nas receitas como uma hortaliça.
Em vez dos dentes, utiliza-se principalmente a parte branca do talo, cortada em rodelas.
Seu sabor delicado lembra uma mistura de alho e cebola. Por esse motivo, ele aparece com frequência em risotos, quiches, sopas, cremes e molhos brancos.
Qual opção vale mais a pena?
Tudo depende do resultado que você procura na cozinha.
- Quer mais sabor e rendimento? Aposte no alho roxo.
- Prefere um tempero suave? Escolha o alho branco.
- Vai preparar pratos mais sofisticados? O alho-poró é a melhor alternativa.
Antes de finalizar a compra, também vale observar a qualidade dos produtos.
Cabeças de alho devem estar firmes, pesadas e sem brotos ou sinais de mofo. No caso do alho-poró, prefira talos firmes, parte branca limpa e folhas verdes sem manchas.
Como escolher no supermercado
Além do tipo de alho, a conservação faz diferença no sabor e na durabilidade.
Evite cabeças murchas, dentes ocos ou exemplares com manchas escuras.
Da mesma forma, descarte alho-poró com folhas amareladas ou aspecto ressecado. Produtos frescos costumam render mais e conservam melhor o aroma durante o preparo.
No fim das contas, alho roxo, branco ou poró têm funções diferentes na cozinha.
Antes de decidir qual levar para casa, considere o tipo de receita, a intensidade de sabor desejada e o rendimento de cada ingrediente. Assim, fica muito mais fácil fazer a melhor escolha no supermercado.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!