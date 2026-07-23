Tempero caseiro para facilitar a vida na cozinha: como preparar o tempero da semana, deixa as refeições mais saborosas e economiza tempo nos dias corridos
Preparar uma pasta de tempero com antecedência ajuda a agilizar o dia a dia, evita desperdícios e ainda deixa as receitas mais saborosas
Quem cozinha com frequência sabe que um dos maiores desafios da rotina é o tempo gasto para descascar alho, picar ervas e separar os temperos.
Por isso, muitas pessoas passaram a preparar pastas de alho para utilizar durante toda a semana.
Além de economizar tempo, esse hábito mantém os ingredientes sempre prontos para uso. Assim, o preparo das refeições fica muito mais rápido.
Ao mesmo tempo, o tempero caseiro permite controlar a quantidade de sal e de especiarias utilizada. Dessa forma, também reduz o consumo de produtos industrializados.
Por que vale a pena preparar tempero caseiro?
As pastas de alho são práticas, versáteis e ajudam a organizar a rotina na cozinha.
Além disso, elas combinam com diferentes receitas, como arroz, feijão, carnes, legumes e refogados.
Por esse motivo, basta retirar uma pequena porção da geladeira sempre que necessário. Consequentemente, o preparo das refeições se torna muito mais prático.
Entre as principais vantagens estão:
- agiliza o preparo das refeições;
- evita desperdício de ingredientes;
- mantém os temperos sempre prontos;
- permite personalizar o sabor das receitas;
- pode durar até 30 dias na geladeira, dependendo dos ingredientes.
Antes de começar, siga esta dica
Para descascar o alho com mais facilidade, deixe cerca de 1 kg dos dentes de molho em água por uma hora.
Depois disso, a casca se solta com muito mais facilidade. Assim, você economiza tempo antes mesmo de preparar os temperos.
1. Tempero base de alho
Essa versão é ideal para o dia a dia. Por exemplo, ela combina com arroz, feijão, carnes e refogados.
Ingredientes
- 450 g de alho;
- 2 colheres cheias de sal;
- 150 ml de óleo composto.
Modo de preparo
Primeiro, bata todos os ingredientes no processador até formar uma pasta homogênea.
Em seguida, transfira a mistura para um pote de vidro esterilizado. Por fim, mantenha o recipiente bem fechado na geladeira.
2. Tempero verde
Já essa opção acrescenta ervas frescas ao preparo. Por isso, ela é indicada para legumes, peixes, frango e arroz.
Ingredientes
- 400 g de alho;
- 1/2 alho-poró;
- 1/2 maço de cheiro-verde;
- 2 colheres cheias de sal;
- 150 ml de óleo composto.
Modo de preparo
Primeiramente, processe todos os ingredientes até obter uma pasta cremosa.
Logo depois, coloque o tempero em um pote de vidro. Em seguida, mantenha-o refrigerado para preservar o sabor e a qualidade.
3. Tempero especial com bacon
Por outro lado, quem prefere um sabor mais intenso pode apostar na versão com bacon e páprica defumada.
Além disso, ela combina muito bem com feijão, carnes vermelhas e preparos mais encorpados.
Ingredientes
- 300 g de alho;
- 200 g de bacon;
- 1/2 alho-poró;
- 1/2 maço de cheiro-verde;
- 1 colher de páprica defumada;
- pimenta calabresa a gosto;
- 2 colheres cheias de sal;
- 150 ml de óleo composto.
Modo de preparo
Primeiro, processe o alho com o bacon. Depois, acrescente os demais ingredientes e bata novamente até formar uma pasta uniforme.
Na sequência, transfira o conteúdo para um pote de vidro.
Por fim, mantenha o tempero sempre refrigerado. Assim, você ganha tempo durante a semana.
Além disso, evita preparar os mesmos ingredientes todos os dias. Como resultado, as refeições ficam mais práticas, saborosas e organizadas.
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