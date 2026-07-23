Tempero caseiro para facilitar a vida na cozinha: como preparar o tempero da semana, deixa as refeições mais saborosas e economiza tempo nos dias corridos

Preparar uma pasta de tempero com antecedência ajuda a agilizar o dia a dia, evita desperdícios e ainda deixa as receitas mais saborosas

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/willsonguilherme)

Quem cozinha com frequência sabe que um dos maiores desafios da rotina é o tempo gasto para descascar alho, picar ervas e separar os temperos.

Por isso, muitas pessoas passaram a preparar pastas de alho para utilizar durante toda a semana.

Além de economizar tempo, esse hábito mantém os ingredientes sempre prontos para uso. Assim, o preparo das refeições fica muito mais rápido.

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Ao mesmo tempo, o tempero caseiro permite controlar a quantidade de sal e de especiarias utilizada. Dessa forma, também reduz o consumo de produtos industrializados.

Por que vale a pena preparar tempero caseiro?

As pastas de alho são práticas, versáteis e ajudam a organizar a rotina na cozinha.

Além disso, elas combinam com diferentes receitas, como arroz, feijão, carnes, legumes e refogados.

Por esse motivo, basta retirar uma pequena porção da geladeira sempre que necessário. Consequentemente, o preparo das refeições se torna muito mais prático.

Entre as principais vantagens estão:

agiliza o preparo das refeições;

evita desperdício de ingredientes;

mantém os temperos sempre prontos;

permite personalizar o sabor das receitas;

pode durar até 30 dias na geladeira, dependendo dos ingredientes.

Antes de começar, siga esta dica

Para descascar o alho com mais facilidade, deixe cerca de 1 kg dos dentes de molho em água por uma hora.

Depois disso, a casca se solta com muito mais facilidade. Assim, você economiza tempo antes mesmo de preparar os temperos.

1. Tempero base de alho

Essa versão é ideal para o dia a dia. Por exemplo, ela combina com arroz, feijão, carnes e refogados.

Ingredientes

450 g de alho;

2 colheres cheias de sal;

150 ml de óleo composto.

Modo de preparo

Primeiro, bata todos os ingredientes no processador até formar uma pasta homogênea.

Em seguida, transfira a mistura para um pote de vidro esterilizado. Por fim, mantenha o recipiente bem fechado na geladeira.

2. Tempero verde

Já essa opção acrescenta ervas frescas ao preparo. Por isso, ela é indicada para legumes, peixes, frango e arroz.

Ingredientes

400 g de alho;

1/2 alho-poró;

1/2 maço de cheiro-verde;

2 colheres cheias de sal;

150 ml de óleo composto.

Modo de preparo

Primeiramente, processe todos os ingredientes até obter uma pasta cremosa.

Logo depois, coloque o tempero em um pote de vidro. Em seguida, mantenha-o refrigerado para preservar o sabor e a qualidade.

3. Tempero especial com bacon

Por outro lado, quem prefere um sabor mais intenso pode apostar na versão com bacon e páprica defumada.

Além disso, ela combina muito bem com feijão, carnes vermelhas e preparos mais encorpados.

Ingredientes

300 g de alho;

200 g de bacon;

1/2 alho-poró;

1/2 maço de cheiro-verde;

1 colher de páprica defumada;

pimenta calabresa a gosto;

2 colheres cheias de sal;

150 ml de óleo composto.

Modo de preparo

Primeiro, processe o alho com o bacon. Depois, acrescente os demais ingredientes e bata novamente até formar uma pasta uniforme.

Na sequência, transfira o conteúdo para um pote de vidro.

Por fim, mantenha o tempero sempre refrigerado. Assim, você ganha tempo durante a semana.

Além disso, evita preparar os mesmos ingredientes todos os dias. Como resultado, as refeições ficam mais práticas, saborosas e organizadas.

Veja mais no post abaixo!

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